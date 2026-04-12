در این گزارش، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، شرایط جوی، محورهای مسدود و محدودیتهای جادهای در سراسر کشور بررسی میشود. همچنین به موضوعات مهم دیگری همچون وضعیت اقتصادی، مسائل بینالمللی و بازگشت زندگی به حالت عادی پس از درگیری پرداخته میشود.
سردار احمد کرمیاسد، در مورد وضعیت ترافیک ی سایر محورهای کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل میانک تا میجلار، سنگین است. وی افزود: همچنین محور هراز در محدوده رینه در هر دو مسیر با ترافیک سنگین مواجه است. به گفته وی، آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده گرمدره تا پل کلاک و آزادراه قزوین–کرج در محدودههای مهرشهر، استاندارد و پل کلاک نیز دارای ترافیک سنگین هستند.
وی ادامه داد: همچنین در آزادراه تبریز–زنجان در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل سهراهی عزیزکندی تا قویون قشلاق ترافیک سنگین گزارش شده است. رئیس پلیس راه راهور فراجا، در ادامه به روان بودن تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر اشاره کرد و افزود: محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. این مقام ارشد انتظامی در مورد شرایط جوی نیز توضیح داد: در برخی محورهای استان چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است. وی اضافه کرد: در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، گلستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، خوزستان، کرمانشاه و کردستان نیز بارش باران جریان دارد. سردار کرمیاسد با اشاره به محورهای مسدود شریانی، اعلام کرد: محور قدیم بستانآباد–میانه (حدفاصل قرهچمن تا میانه) و آزادراه تبریز–زنجان (حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق) در هر دو مسیر مسدود هستند و تردد از مسیرهای جایگزین انجام میشود. وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت نیز جزو محورهای مسدود غیرشریانی هستند. کرمیاسد همچنین به محورهای دارای انسداد فصلی اشاره کرد و افزود: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده، دارای انسداد فصلی هستند. این مقام مسئول با ارائه این اطلاعات، از رانندگان خواست تا با احتیاط رانندگی کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. همچنین، وی بر اهمیت اطلاع از وضعیت راهها قبل از سفر تأکید کرد. وی همچنین به انفجارهای کنترلشده مهمات در چوار و ایلام اشاره کرد و گفت جای نگرانی نیست. \ در ادامه این گزارش، به موضوعات دیگری نیز اشاره شده است. وضعیت اینترنت در سایه امنیت سایبری، قیمت دلار، طلا و سکه در روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ و جهش ۵۰۰ هزار تومانی طلا از جمله این موارد هستند. همچنین، بیانیه رسمی پاکستان در مورد موضوعات جاری و ابراز امیدواری برای دستیابی به صلح پایدار، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش میدانی روزنامه شرق از تردد دوباره شهروندان در شهر، خرید، تفریح و کافهگردی چند روز پس از پایان موقت جنگ، نیز از دیگر موضوعات مطرح شده است. این گزارش نشاندهنده بازگشت تدریجی زندگی به حالت عادی پس از یک دوره تنش و درگیری است. افزایش ترددها، رونق کسبوکارها و حضور مردم در فضاهای عمومی، از جمله نشانههای این بازگشت است. البته، این بازگشت به معنای فراموشی کامل مشکلات و مسائل پیشآمده نیست، بلکه حاکی از تلاش برای سازگاری و ادامه زندگی در شرایط جدید است.\در مجموع، این گزارش به بررسی وضعیت ترافیکی راهها، شرایط جوی، محدودیتها و انسدادهای جادهای، و همچنین موضوعات مهم دیگری همچون وضعیت اقتصادی، روابط بینالملل و بازگشت زندگی به حالت عادی در یک منطقه پس از پایان درگیری، میپردازد. ارائه اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت راهها، برای رانندگان و مسافران، ضروری است تا با آگاهی کامل، سفرهای خود را برنامهریزی کنند و از خطرات احتمالی، پیشگیری به عمل آورند. علاوه بر این، پرداختن به موضوعاتی همچون قیمت ارز و طلا، به دلیل تأثیر مستقیم آنها بر زندگی مردم و اقتصاد کشور، حائز اهمیت است. همچنین، بررسی بیانیههای رسمی و تحولات سیاسی و اجتماعی در سطح منطقهای و بینالمللی، به درک بهتر اوضاع و اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر، کمک میکند. این گزارش با پوشش گسترده و متنوع از مسائل مختلف، سعی دارد تصویری جامع از وضعیت فعلی کشور و تحولات جاری در آن را ارائه دهد
