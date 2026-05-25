آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ آخرین اخبار بازار طلا و سکه در روز چهارم خرداد ۱۴۰۵

آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در روز چهارم خرداد ۱۴۰۵، با روند مثبت اونس جهانی طلا، بازار طلا و سکه هم با روند صعودی قیمت همراه شد و بهای هر قطعه سکه از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد. بهای اونس جهانی طلا روند مثبت گرفت و به رقم ۴ هزار و ۵۶۴ دلار رسید. قیمت دلار هم با افزایش حدود دو هزار تومانی قیمت به ۱۷۴ هزار تومان رسید. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و نسبت به صبح با کاهش قیمت همراه شد. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸۴ میلیون تومان معامله می شود و با افزایش جزئی همراه شد. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸۰ میلیون تومان رسید و با افزایش سه میلیون تومانی همراه شد. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در پایان معاملات بازار تهران به رقم ۹۴ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد. سکه گرمی در شبانگاه به نرخ ۲۷ میلیون تومان معامله می شود و با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد.

امروز چهارم خرداد ۱۴۰۵ با روند مثبت اونس جهانی طلا ، بازار طلا و سکه هم با روند صعودی قیمت همراه شد و بهای هر قطعه سکه از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیو ن تومان رشد قیمت را تجربه کرد.

بهای اونس جهانی طلا روند مثبت گرفت و به رقم ۴ هزار و ۵۶۴ دلار رسید. قیمت دلار هم با افزایش حدود دو هزار تومانی قیمت به ۱۷۴ هزار تومان رسید. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و نسبت به صبح با کاهش قیمت همراه شد.

بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸۴ میلیون تومان معامله می شود و با افزایش جزئی همراه شد. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸۰ میلیون تومان رسید و با افزایش سه میلیون تومانی همراه شد. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در پایان معاملات بازار تهران به رقم ۹۴ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد.

سکه گرمی در شبانگاه به نرخ ۲۷ میلیون تومان معامله می شود و با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد.

