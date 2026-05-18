امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار طلا و سکه شیب نزولی را طی می کند و بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۸ میلیون تومان معامله می شود و برخی قطعات سکه هم با کاهش قیمتی بین دو میلیون تا سه میلیون تومان مواجه شدند. بهای اونس جهانی طلا به رقم ۴ هزار و ۵۴۲ دلار رسید و روند افزایشی را طی می کند.

امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار طلا و سکه شیب نزولی را طی می کند و بهای هر گرم طلا ی ۱۸ عیار در بازه ۱۸ میلیون تومان معامله می شود و برخی قطعات سکه هم با کاهش قیمتی بین دو میلیون تا سه میلیون تومان مواجه شدند.

بهای اونس جهانی طلا به رقم ۴ هزار و ۵۴۲ دلار رسید و روند افزایشی را طی می کند. قیمت دلار امروز هم کاهشی بود و از ابتدای کانال ۱۸۰ هزار تومان به ۱۷۹ هزار تومان رسید. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۱۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و حدود ۳۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز کاهش قیمت داشته است.

بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز به رقم ۱۹۱ میلیون تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز حدود سه میلیون تومان عقگرد قیمت داشته است. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز بازار تهران به نرخ ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود و نزدیک به دو میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرد.

بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز بازار به رقم ۹۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان خرید و فروش می شود و حدود دو میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم ۵۳ میلیون تومان خرید و sell s می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است.

آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ / قیمت دلار بدون تغییراعتراض ۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی به تأخیر در افزایش حقو





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آخرین قیمت دلار طلا سکه تغییر قیمت

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فوت حدود 2000 روزنامه‌نگار در سراسر جهان به‌دلیل همه‌گیری کروناکمپین نماد رسانه (PEC) اعلام کرد که از اتبدای همه‌گیری کویید-19 تاکنون در جهان حدود 2000 روزنامه‌نگار به‌دلیل ابتلا به این بیماری جان باخته‌اند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »