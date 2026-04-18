مرکز مدیریت راهها آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد. بر این اساس، ترافیک در برخی آزادراههای منتهی به تهران سنگین است، اما محورهای شمالی و برخی دیگر از آزادراهها روان گزارش شدهاند. همچنین چندین محور کوهستانی و مواصلاتی به دلیل عملیات بازسازی یا شرایط جوی مسدود هستند.
آخرین وضعیت ترافیک در محورهای مواصلاتی کشور نشاندهنده شرایط متفاوت در نقاط مختلف است. بر اساس گزارش مرکز مدیریت راهها، در حال حاضر ترافیک سنگینی در آزادراه های منتهی به پایتخت مشاهده میشود. به طور مشخص، آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک و همچنین در حوالی وردآورد با حجم بالای تردد مواجه است. علاوه بر این، آزادراه ساوه - تهران در بخشهای دهشاد و احمد آباد مستوفی، و همچنین آزادراه قم - تهران در محدوده شهر آفتاب نیز شاهد ترافیک سنگین هستند.
این وضعیت لزوم آمادگی مسافران این مسیرها را برای سفری طولانیتر دوچندان میکند. در مقابل، وضعیت ترافیکی در سایر محورهای مهم کشور رو به روانی است. محورهای مواصلاتی شمال کشور از جمله چالوس، هراز و فیروزکوه، تردد روان را تجربه میکنند. همچنین محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و همچنین آزادراه قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، شاهد ترافیک سبک و روان هستند. این خبر برای مسافرانی که قصد عزیمت به شمال یا استفاده از این آزادراهها را دارند، میتواند اطمینانبخش باشد. مرکز مدیریت راهها همچنین به اطلاع رسانی در خصوص محورهای مسدود پرداخته است. محور قدیم بستان آباد - میانه، در فاصله قره چمن تا میانه، به دلیل عملیات بازسازی یا شرایط نامساعد جوی مسدود اعلام شده است. مسافران این مسیر میتوانند از مسیر جایگزین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه استفاده کنند. در آزادراه تبریز - زنجان، حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی، مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از طریق سه راهی عزیز کندی به هشترود و سپس از هشترود به قویون قشلاقی امکانپذیر است. این مسدودیها نیازمند توجه ویژه رانندگان این مناطق است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر محورهای ذکر شده، چندین محور کوهستانی و روستایی نیز تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. این محورها شامل پاتاوه - دهدشت، هشتگرد - طالقان، گنجنامه - تویسرکان، سرو آباد - پاوه (گردنه تته)، سی سخت - پادنا (در هر دو مسیر رفت و برگشت) و وازک - بلده میشوند. مسدودیت این محورها معمولاً به دلیل شرایط فصلی، ناپایداری زمین، یا عملیات نگهداری است و تا زمان رفع موانع و ایمنسازی کامل، مسافران از تردد در این مسیرها منع شدهاند. اطلاعات تکمیلی و بهروزرسانی این محدودیتها توسط مرکز مدیریت راهها به طور مداوم اعلام خواهد شد
