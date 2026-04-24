آخرین مهلت ویرایش انتخاب محل آزمون دستیار فوق تخصصی

داوطلبان آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی تا فردا ۵ اردیبهشت فرصت دارند اولویتهای محل تحصیل خود را در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ویرایش و تکمیل کنند.
آخرین مهلت برای ویرایش و تکمیل انتخاب محل در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی فردا ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است.
این فرصت به داوطلبان این امکان را میدهد تا با دقت بیشتری اولویتهای محل تحصیل خود را تعیین و در صورت نیاز، تغییرات لازم را اعمال کنند. فرآیند انتخاب محل و ویرایش اطلاعات از روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شده و تا ساعت ۲۴ فردا، شنبه ۵ اردیبهشت ماه، ادامه خواهد داشت. داوطلبان برای استفاده از این فرصت باید با وارد کردن کد رهگیری خود به سامانه مراجعه کنند.
این آزمون که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد، گامی مهم در مسیر تربیت متخصصان بالینی کشور محسوب میشود. پس از برگزاری آزمون کتبی، کلید اولیه و پاسخنامه در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش قرار گرفت تا داوطلبان بتوانند به بررسی عملکرد خود بپردازند.
نتایج آزمون کتبی نیز در تاریخ ۵ بهمن ماه در دسترس عموم قرار گرفت و متعاقباً، آزمون شفاهی بر اساس جدول زمانبندی مشخص، طی روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. کارنامه علمی داوطلبان نیز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه در سامانه مرکز سنجش منتشر گردید.
پیش از این، داوطلبان شرکت کننده در این دوره آزمون تا تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند تا با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهایی آزمون و همچنین جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، انتخابهای خود را نهایی کنند. این اقدام با هدف توزیع عادلانه فرصتهای آموزشی و جذب نیروهای متخصص به مناطق نیازمند صورت گرفته است.
مجموع ظرفیت پذیرش در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشتههای بالینی حدود ۱۷۰ ظرفیت رشته محل اعلام شده است. این ظرفیت محدود، اهمیت دقت در انتخاب اولویتها را برای داوطلبان دوچندان میکند. در کنار این خبر، موضوعات دیگری نیز در رسانهها مورد توجه قرار گرفتهاند. از جمله، شرایط ثبت نام پزشکان عمومی در پذیرش مستقیم دستیاری اعلام شده است که میتواند راهکاری برای جذب نیروهای متخصص در مناطق مختلف کشور باشد.
همچنین، فعالیت پدافند هوایی در مناطقی از تهران برای مقابله با اهداف متخاصم، نشاندهنده توجه به مسائل امنیتی و حفظ آرامش کشور است. در حوزه اقتصادی نیز، آخرین قیمت طلا و سکه در روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است که حاکی از کاهش قیمتها و سقوط سکه است. پیشبینی قیمت دلار، طلا و سکه برای سال ۱۴۰۵ نیز در حال بررسی است تا سرمایهگذاران بتوانند تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کنند.
در حوزه ورزشی، نتیجه مسابقه فوتبال ساحلی ایران مقابل امارات نیز اعلام شده و زمان بازی بعدی تیم ملی مشخص گردیده است. متأسفانه، اخبار مربوط به آسیبهای وارده به آثار تاریخی نیز در رسانهها منتشر شده است.
سرپرست اداره حفظ و مرمت بناهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی در گفتوگو با روزنامه شرق، از آسیب شدید جنگ به سازه ۱۴ اثر تاریخی خبر داده است که این موضوع نیازمند توجه ویژه و تخصیص منابع برای مرمت و بازسازی این آثار ارزشمند است. این اخبار نشاندهنده گستردگی موضوعات مورد توجه در جامعه و اهمیت اطلاعرسانی دقیق و به موقع است
