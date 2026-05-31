آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه یکشنبه 10 خرداد 1405

بازار طلا و سکه در روز 10 خرداد 1405 به روند نزولی خود ادامه داد. بهای هر گرم طلای 18 عیار به رقم 17 میلیون و 920 هزار تومان رسید و قیمت دلار با حدود 4 هزار تومان کاهش به 170 هزار و 500 تومان رسید.

در روز 10 خرداد 1405 بازار طلا و سکه همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. بهای هر گرم طلای 18 عیار به رقم 17 میلیون و 920 هزار تومان معامله می شود.

در این بین سکه گرمی بدون تغییر قیمت دیده می شود. قیمت دلار امروز با حدود 4 هزار تومان کاهش به 170 هزار و 500 تومان رسید. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز بازار به رقم 179 میلیون و 900 هزار تومان معامله می شود و با افزایش 400 هزار تومانی مواجه شد.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات بازار امروز به قیمت 176 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد و حدود یک میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم 92 میلیون تومان به فروش می رسد و نسبت به دیروز با کاهش دو میلیون تومانی همراه شد.

بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در بازار امروز تهران به رقم 51 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز حدود 500 هزار تومان عقبگرد قیمت داشته است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت طلا قیمت سکه قیمت دلار بازار طلا بازار سکه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قیمت جهانی نفت امروز 9 خرداد 1405/ برنت 91 دلار و 12 سنت شدقیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 1 دلار و 58 سنت معادل 1.70 درصد کاهش به 91 دلار و 12 سنت رسید.

Read more »

قیمت تیرآهن امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ / دو برند کاهشی شدند + جدولقیمت تیرآهن امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار در دو برند کاهش بها را مشاهده می‌کند.

Read more »

قیمت مرغ امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵قیمت مرغ امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

Read more »

پیش بینی هوای خراسان جنوبی فردا 11 خرداد 1405/ تداوم وزش باد شدید​ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا تا چهارشنبه برای استان پیش‌بینی می‌شود.

Read more »

پیش بینی هوای یزد فردا 11 خرداد 1405/ تداوم هوای گرم، وزش باد شدید و گردوخاک​کارشناس هواشناسی استان یزد با پیش‌بینی تداوم گرمای هوا در روزهای آتی، از وزش باد به‌نسبت شدید و ایجاد گردوخاک در ساعات بعدازظهر و شب تا پایان چهارشنبه خبر داد.

Read more »

پیش بینی هوای اصفهان فردا 11 خرداد 1405/ وزش باد شدید​کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وزش باد شدید و گردوخاک در این استان تا پنج روز آینده ادامه دارد.

Read more »