آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه یکشنبه 10 خرداد 1405

آخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه یکشنبه 10 خرداد 1405
قیمت طلا قیمت سکه قیمت دلار
بازار طلا و سکه در روز 10 خرداد 1405 به روند نزولی خود ادامه داد. بهای هر گرم طلای 18 عیار به رقم 17 میلیون و 920 هزار تومان رسید و قیمت دلار با حدود 4 هزار تومان کاهش به 170 هزار و 500 تومان رسید.

در روز 10 خرداد 1405 بازار طلا و سکه همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. بهای هر گرم طلای 18 عیار به رقم 17 میلیون و 920 هزار تومان معامله می شود.

در این بین سکه گرمی بدون تغییر قیمت دیده می شود. قیمت دلار امروز با حدود 4 هزار تومان کاهش به 170 هزار و 500 تومان رسید. بهای هر قطعه سکه امامی در پایان معاملات امروز بازار به رقم 179 میلیون و 900 هزار تومان معامله می شود و با افزایش 400 هزار تومانی مواجه شد.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در پایان معاملات بازار امروز به قیمت 176 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد و حدود یک میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. بهای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی در پایان معاملات امروز به رقم 92 میلیون تومان به فروش می رسد و نسبت به دیروز با کاهش دو میلیون تومانی همراه شد.

بهای هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در بازار امروز تهران به رقم 51 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز حدود 500 هزار تومان عقبگرد قیمت داشته است

قیمت طلا قیمت سکه قیمت دلار بازار طلا بازار سکه

 

