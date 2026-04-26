آخرین تحولات ایران و منطقه – ۲۶ آوریل ۲۰۲۶

گزارشی از رایزنیهای بینالمللی برای بازگشایی تنگه هرمز، سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان و روسیه، توقیف کشتی تحت تحریم توسط آمریکا، دستور تخلیه مناطق مرزی لبنان و آخرین وضعیت اینترنت در ایران.
در این صفحه اخبار تحولات ایران در روز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ میلادی برابر با ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ خورشیدی را دنبال کنید. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا ، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در گفتوگویی تلفنی بر لزوم تدوین یک «طرح عملیاتی» برای ازسرگیری هرچه سریعتر کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند.
این رایزنی که در پی تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشایی این آبراه حیاتی صورت گرفت، بر اهمیت بازگرداندن آزادی ناوبری برای تجارت جهانی متمرکز بود. دو رهبر توافق کردند که با برقراری آتشبس، اکنون زمان آن فرا رسیده است که تمرکز اصلی بر اجرای توافقات و یافتن راهحلی پایدار برای عبور و مرور ایمن کشتیها معطوف شود.
نخستوزیر بریتانیا در این تماس، گزارشی از رایزنیهای اخیر خود با مقامات کشورهای حوزه خلیجفارس و برنامهریزان نظامی منطقه ارائه داد و بر تلاشهای لندن برای همافزایی میان شرکای بینالمللی جهت دستیابی به یک چارچوب عملی برای بازگشایی کامل این مسیر استراتژیک تاکید کرد. سیانان به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در مسیر سفر به روسیه، عمان را به مقصد پاکستان ترک کرد.
این منبع آگاه اعلام کرد که آقای عراقچی پایتخت عمان (مسقط) را ترک کرده و در حال بازگشت به اسلامآباد، پایتخت پاکستان است. انتظار میرود وزیر خارجه ایران بهزودی وارد پایگاه هوایی «نور خان» در حومه اسلامآباد شود. پس از توقفی کوتاه در پاکستان، آقای عراقچی عازم مسکو در روسیه خواهد شد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده «سنتکام» اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور در چارچوب اجرای محاصره دریایی تنگه هرمز، روز شنبه یک کشتی تحت تحریم با پرچم پاناما را در دریای عرب رهگیری و توقیف کرده است. کشتی «M/V Sevan» با شماره ثبت «IMO: 9177806»، یکی از ۱۹ کشتی موسوم به «ناوگان سایه» است که به دلیل ارتباط با «انتقال میلیاردها دلار فرآوردههای انرژی ایران، از جمله نفت، گاز، پروپان و بوتان به بازارهای خارجی» تحریم شدهاند.
سنتکام اعلام کرد ناوشکن «USS Pinckney (DDG 91)» با اعزام یک بالگرد، این کشتی را رهگیری کرده و در ادامه، کشتی مذکور با تبعیت از دستورات نیروهای آمریکایی، مسیر خود را تغییر داده و تحت اسکورت به سمت ایران بازگشته است. این کشتی در مالکیت و بهرهبرداری شرکت «Anka Energy & Logistics Co.» مستقر در دبی قرار دارد.
ارتش اسرائیل با وجود توافق آتشبسی که بهتازگی به مدت سه هفته تمدید شده است، دستور تخلیه فوری مناطق جدیدی را در جنوب لبنان صادر کرد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ساکنان هفت روستا در جنوب لبنان باید فورا مناطق محل سکونت خود را تخلیه کنند. تمامی این مناطق در شمال رودخانه «لیتانی» قرار دارند.
ارتش اسرائیل مدعی شد که «نقض مکرر آتشبس توسط حزبالله، نیروهای دفاعی اسرائیل را ناچار کرده است تا با قاطعیت علیه زیرساختهای این گروه اقدام کنند. » این دستور تخلیه در حالی صادر شده است که توافق آتشبس در لبنان به مدت سه هفته دیگر تمدید شده است. با این حال، اسرائیل تاکید کرده است که نیروهای نظامیاش در جنوب لبنان باقی خواهند ماند و درگیریها میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزبالله همچنان در این مناطق ادامه دارد.
نت بلاکس، نهاد ناظر اینترنت میگوید که اختلال تقریبا کامل اینترنت در ایران «اکنون در پنجاه و هشتمین روز متوالی خود است و نهمین هفته را پس از ساعت ۱۳:۶۸ میگذراند». این اقدام مانع از گزارشدهی و مستندسازی مستقل در سراسر کشور میشود. قطعی اینترنت در ایران پس از اعتراضات ضد دولتی از اوایل ژانویه آغاز شد و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پایان ماه فوریه تشدید شد.
سخنگوی سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد ماموری که در جریان مراسم «شام خبرنگاران کاخ سفید» هدف تیراندازی قرار گرفته بود، از بیمارستان مرخص شده است. جلیقه ضدگلولهای که این مامور به تن داشت «از وقوع یک فاجعه احتمالی جلوگیری کرد». خبرگزاری دولتی عمان گزارش داد که هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مسقط دیدار کرده است.
در این دیدار، دو طرف در مورد اوضاع منطقهای و تلاشهای میانجیگرانه با هدف پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفتگو کردند. پادشاه عمان بر اهمیت اولویت دادن گفتگو و دیپلماسی در حلوفصل مسائل جهت تقویت پایههای صلح تاکید کرد
تنگه هرمز ایران آمریکا بریتانیا عباس عراقچی لبنان اسرائیل اینترنت سنتکام عمان