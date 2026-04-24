آتش‌بس اخیر برای جهان به معنای کاهش قیمت نفت و جبران بخشی از زیان‌های بازارهای سهام است. اما برای ایران، این آتش‌بس فرصتی برای آشکار شدن تمام بحران‌های اقتصاد ی است که در طول ۴۰ روز گذشته به دلیل جنگ منجمد شده بودند.

بورس تهران بدون شرکت‌های بزرگ خود بازگشایی خواهد شد، نرخ دلار پیش از جنگ دیگر معنایی ندارد و تورمی که جنگ تنها صدای آن را خفه کرده بود، دوباره فعال خواهد شد. این آتش‌بس برای ایالات متحده و اقتصاد جهانی یک نفس راحت، هرچند موقتی، محسوب می‌شود. قیمت نفت پس از اعلام آتش‌بس کاهش یافته و خطر اختلال جدی در عرضه، حداقل روی کاغذ، کاهش یافته است.

تنگه هرمز قرار است بازگشایی شود که این امر دستاوردی مهم برای بازارهای جهانی است. این تنگه نه تنها مسیر صادرات انرژی، بلکه مسیر ترانزیت مواد اولیه کلیدی، از جمله موادی که برای تولید نزدیک به نیمی از کودهای شیمیایی جهان استفاده می‌شوند، است. بنابراین، یک بازه دو هفته‌ای در فروردین می‌تواند برای تثبیت زنجیره‌های عرضه فصلی حیاتی باشد. بازارهای سهام جهانی پس از اعلام آتش‌بس رشد کردند و بخشی از زیان‌های ۴۰ روز گذشته را جبران کردند.

با این حال، یک آتش‌بس دو هفته‌ای، به‌ویژه اگر موقتی و بدون تغییرات ساختاری باشد، ممکن است بیشتر ریسک ایجاد کند تا فرصت. جنگ، بحران‌های اقتصادی ایران را منجمد کرده بود، بازارها را بسته و فرآیند کشف قیمت را متوقف کرده بود. اکنون با آتش‌بس، سیاست‌گذاران باید با شرایطی مواجه شوند که نسبت به پیش از جنگ به شکل قابل توجهی وخیم‌تر شده است.

بورس تهران برای ۴۰ روز متوالی بسته بود و در این مدت نرخ ارز به طور رسمی کشف نشد. آخرین نرخ ثبت‌شده دلار پیش از جنگ در کانال ۱۶۰ هزار تومان بود، اما این رقم در شرایط فعلی ارتباط چندانی با واقعیت ندارد. زیرساخت‌های راهبردی و صنعتی ایران در طول جنگ آسیب دیدند. در حملات به ماهشهر و عسلویه، قریب به ۸۵ درصد ظرفیت صادرات پتروشیمی کشور هدف قرار گرفت.

این موضوع اختلالاتی در زنجیره صنعتی ایجاد کرده است که ابعاد و هزینه‌های بازسازی آن هنوز مشخص نیست. رییس سازمان بورس اعلام کرده شرکت‌های آسیب‌دیده با تاخیر به معاملات بازخواهند گشت، به این معنی که حتی در صورت بازگشایی بورس، بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ غیرفعال خواهند ماند. ادامه تعطیلی بورس اعتبار آن را کاهش می‌دهد، اما بازگشایی بدون حضور شرکت‌های صادرات‌محور فعال می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد، به‌ویژه در اقتصادی که بانک‌ها و خودروسازان آن زیان‌ده هستند.

سیاست‌گذار با محدودیت منابع مواجه است و تزریق منابع به بورس کم‌اثر خواهد بود. تورم همچنان فوری‌ترین بحران است. پیش از جنگ، تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر رفته بود و تورم مواد غذایی سه رقمی شده بود. جنگ به‌طور موقت این فشارها را سرکوب کرد، اما با آتش‌بس، تقاضای سرکوب‌شده بازخواهد گشت و سطح واقعی نرخ ارز آزموده خواهد شد، در حالی که بنیان‌های اقتصادی تضعیف شده‌اند.

کسری بودجه پیش از جنگ نیز یک نگرانی جدی بود که با افزایش هزینه‌های نظامی و بازسازی، تشدید خواهد شد. کانال مالی دبی نیز با اختلال مواجه شده است که این امر نوسان نرخ ارز را تشدید می‌کند. آتش‌بس کنونی شکننده است و مذاکرات با حضور بازیگران منطقه‌ای در حال انجام است. صنایع آسیب‌دیده به سرمایه برای بازسازی نیاز دارند، اما منابع مالی اندک است و سرمایه‌گذاری بلندمدت تا رفع خطر ازسرگیری درگیری‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آتش‌بس اقتصاد ایران تورم بورس نفت دلار

United States Latest News, United States Headlines