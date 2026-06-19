اسرائیل و حزب‌الله با میانجیگری آمریکا به توافق آتش‌بس دست یافتند. هم‌زمان تفاهم ۱۴ بندی آمریکا و ایران شامل توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. کارشناسان سازمان ملل نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق بشر در ایران در این تفاهم هشدار دادند.

بر اساس گزارش رویترز، یک مقام ارشد آمریکا یی اعلام کرد اسرائیل و حزب‌الله لبنان با برقراری آتش‌بس موافقت کرده‌اند. این توافق در حالی به دست آمد که در ۲۴ ساعت گذشته حملات مرگبار میان دو طرف شدت گرفته بود.

پیش‌تر سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطلاع داده که اسرائیل قصد ندارد حملات خود به لبنان را بیش از این تشدید کند. این منبع گفت: حزب‌الله آتش‌بس را نقض کرد. اسرائیل موافقت کرده که موضوع را ادامه ندهد و این پیام به ایرانی‌ها منتقل شده است. اکنون این به حزب‌الله بستگی دارد که حملات را متوقف کند.

یک منبع اسرائیلی نیز تایید کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، در حال حاضر برنامه‌ای برای اقدامات تلافی‌جویانه بیشتر علیه حزب‌الله ندارد. در سوی دیگر، ارتش اسرائیل از کشته شدن چهار نیروی خود، از جمله یک فرمانده گردان، در حمله حزب‌الله خبر داد. پنج نظامی اسرائیلی دیگر نیز در حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مجروح شدند.

نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به جان باختن چهار نظامی این کشور در جنوب لبنان هشدار داد اسرائیل حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب‌الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل به عملیات خود برای مقابله با تهدیدها علیه نیروها و قلمرو اسرائیل ادامه خواهد داد و تا هر زمان که لازم باشد در نوار امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر دونالد ترامپ در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس رابطه خود با نتانیاهو را خوب ارزیابی کرد و گفت باید او را سر عقل نگاه داشت. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا می‌تواند مانع ادامه حملات اسرائیل به لبنان شود افزود: بله. آنها احترام زیادی برای من قائل هستند و کاری را که می‌گویم انجام می‌دهند. اگر من نبودم اسرائیل امروز وجود نداشت.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد و آمریکا را مسئول مستقیم این حملات دانست. او افزود بر اساس تفاهم‌نامه اخیر توقف درگیری‌ها در لبنان بخش لاینفک توافق پایان جنگ به شمار می‌رود.

محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پیامی خطاب به تیم مذاکره‌کننده نوشت: اگر در مورد بند مربوط به لبنان عقب‌نشینی کنید و نقض آشکار را نادیده بگیرید و دشمن سستی شما را ببیند قطعا نقد کردن سایر بندها مثل رفع تحریم‌ها آزاد کردن پول‌ها و غیره غیرممکن خواهد بود. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نوشت: با توجه به پیام رهبر که به جبهه مقاومت اشاره داشت دولت باید از همین الان و از لبنان شروع کند و نگذاریم مردم مقاوم جنوب لبنان قتل‌عام شوند.

پیش‌تر مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نظر دیگری داشته اما با قبول مسئولیت از سوی مسعود پزشکیان اجازه اجرای آن را صادر کرده است. در بند نخست این تفاهم‌نامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.

کارشناسان مستقل سازمان ملل با استقبال از امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار دادند مردم ایران که هم از تجاوز نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیده‌اند در این چارچوب تقریبا نادیده گرفته شده‌اند. این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران رسیده است.

به گفته آنها این سند عمدتا بر خروج نظامی بازگشایی تنگه هرمز تعهدات هسته‌ای کاهش تحریم‌ها و صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری متمرکز است. این کارشناسان اعلام کردند از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را تشدید کرده‌اند. هزاران نفر بازداشت شده‌اند و گزارش‌ها از شکنجه ناپدیدسازی قهری اعدام‌های ساختگی و اعتراف‌گیری اجباری حکایت دارد.

آنها افزودند از زمان آغاز جنگ دست‌کم ۱۵۶ نفر اعدام شده‌اند که ۴۲ نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی از جمله اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی اعدام شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل همچنین گفتند مقام‌های جمهوری اسلامی دارایی‌های دست‌کم هزار و ۵۰۰ شهروند از جمله صدها ایرانی ساکن خارج از کشور را مصادره کرده‌اند و بهائیان کردها و بلوچ‌ها بیش از دیگران در معرض خطر قرار داشته‌اند.

به گفته آنها عفو اخیر مجتبی خامنه‌ای نیز شامل محکومان پرونده‌های سیاسی و امنیتی نشده و بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنان در زندان مانده‌اند. این کارشناسان افزودند جنگ خسارات انسانی اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای بر جا گذاشته است. هزاران غیرنظامی در حملات هوایی کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند و سه ماه قطع تقریبا کامل اینترنت که یکی از طولانی‌ترین موارد ثبت‌شده تاکنون در جهان بوده معیشت و ارتباط مردم با جهان خارج را مختل کرده است.

آنها از همه کشورها از جمله کشورهای میانجی خواستند هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود شامل توقف اجرای احکام اعدام آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان قهری بازگرداندن دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی باشد





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