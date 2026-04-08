هلند از آتشبس دو هفتهای میان آمریکا و ایران استقبال میکند. پس از ۴۰ روز جنگ، طرفین بر سر آتشبس توافق کردند. بازگشایی تنگه هرمز برای عبور همه کشتیها حیاتی است.
برندسن، چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هلند از آتشبس دو هفتهای میان آمریکا و ایران استقبال میکند. وی افزود: بسیار مهم است که همه طرفها به آتشبس پایبند باشند و از این زمان به منظور دستیابی به یک راهحل پایدار برای این درگیری استفاده کنند. بازگشایی تنگه هرمز برای عبور همه کشتیها حیاتی است.
در پی ۴۰ روز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، سرانجام بامداد چهارشنبه به وقت تهران (۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شمسی و سه شنبه شب به وقت شرق آمریکا برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۶) طرفین بر سر آتش بس دو هفته ای با میانجیگری پاکستان برای انجام مذاکرات به منظور پایان دادن این جنگ و صلح دائمی توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیهای در شبکه «تروث سوشال» پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقبنشینی کرد و با پذیرش طرح ۱۰ مادهای ایران افزود: «ما یک پیشنهاد ۱۰ مادهای از ایران دریافت کردیم و معتقدیم که این یک مبنای عملی برای مذاکره است. تقریبا تمام نکات مختلف اختلاف گذشته بین آمریکا و ایران مورد توافق قرار گرفته است، اما یک دوره دو هفتهای امکان نهایی شدن و به سرانجام رساندن توافق را فراهم میکند.» رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: «از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان رئیس جمهور، و همچنین به نمایندگی از کشورهای خاورمیانه، باعث افتخار است که این مشکل بلندمدت در آستانه حل و فصل است.» سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین در پیامی به نمایندگی از شورای عالی امنیت ملی درباره آتشبس شکل گرفته میان ایران و آمریکا نوشت: از برادر عزیز جناب شهباز شریف، نخست وزیر محترم پاکستان و جناب فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده محترم ارتش پاکستان، به خاطر تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر و قدردانی میکنم. عراقچی ادامه داد: در پاسخ به درخواست برادرانه نخست وزیر پاکستان مندرج در توییت ایشان، و با توجه به درخواست آمریکا برای مذاکره در پیشنهادات ۱۵ بندی آن کشور، و اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پذیرش کلیات پیشنهادات ۱۰ بندی ایران به عنوان مبنای مذاکره، بدینوسیله از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام میکنم: ۱. چنانچه حملات به جمهوری اسلامی ایران متوقف شود، نیروهای مسلح قدرتمند ما نیز حملات دفاعی خود را متوقف میکنند. ۲. به مدت دو هفته تردد امن در تنگه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با نظرداشت محدودیتهای فنی موجود مقدور خواهد بود. این توافق آتشبس، که با میانجیگری پاکستان حاصل شد، گامی مهم در جهت کاهش تنشها در منطقه و فراهم کردن فضایی برای مذاکرات صلح تلقی میشود. بازگشت آرامش به منطقه، به ویژه با توجه به اهمیت تنگه هرمز در تجارت جهانی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اظهارات مقامات هلندی و ایرانی، امید میرود که این آتشبس آغازگر یک دوره جدید از روابط صلحآمیز و همکاریهای سازنده بین دو کشور باشد. البته، تحقق این هدف مستلزم پایبندی کامل به تعهدات از سوی تمامی طرفها و تلاشهای مداوم برای رسیدن به یک راهحل پایدار است. اعلام آتشبس با واکنشهای متفاوتی در سراسر جهان مواجه شد. در حالی که بسیاری از کشورها از این توافق استقبال کردند و آن را گامی مثبت در جهت صلح و ثبات منطقه دانستند، برخی دیگر با احتیاط بیشتری به این موضوع نگاه کردند و بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای مفاد آتشبس تاکید نمودند. با توجه به پیچیدگیهای روابط بین ایران و آمریکا، دستیابی به یک توافق جامع و پایدار در آینده نیازمند صبر، حسن نیت و تعهد به مذاکرات سازنده است. امیدواریم که این آتشبس، که به همت دیپلماسی پاکستان و حمایت جامعه جهانی حاصل شد، زمینه را برای حل و فصل اختلافات و ایجاد یک آینده روشنتر برای منطقه فراهم کند. همچنین، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری، میتواند به تقویت اقتصاد جهانی و کاهش هزینههای حمل و نقل کمک شایانی نماید. از سوی دیگر، باید توجه داشت که چالشهای امنیتی و سیاسی متعددی در منطقه همچنان باقی است. بنابراین، ضروری است که همه طرفها برای مقابله با تهدیدات احتمالی و حفظ ثبات منطقه، همکاری نزدیک و هماهنگی داشته باشند
