محل حادثه، واحد تولیدی رنگ در شهرک صنعتی گرمسار است. تاکنون دو نفر مصدوم شدهاند و نیروهای آتشنشانی و امدادی در حال مهار آتشسوزی هستند. علت حادثه هنوز مشخص نیست و کارشناسان برای تعلیل در حال بررسی هستند.
بر اساس گزارشها، آتشسوزی در یک واحد تولیدی رنگ مستقر در شهرک صنعتی گرمسار رخ داده است که منجر به مصدوم شدن دو نفر شده و عملیات اطفاء همچنان ادامه دارد.
فرماندار گرمسار، علی همتی، اعلام کرد که نیروهای امدادی و آتشنشانی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و دو مصدوم توسط تیمهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. وی تاکید کرد که تلاش برای مهار کامل آتش با استفاده از تمامی ظرفیتهای شهرستان در جریان است و پس از کنترل حریق، کارشناسان برای تعیین علت حادثه وارد investigates خواهند شد.
در بخش دیگری از گزارشها، یک باند حرفهای کلاهبرداری سایبری دستگیر شده است که نشت ۳۵۰ فقره برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان را در پی داشته و همچنین قیمتهای روز طلا و دلار نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند
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