پس از آتش‌بس دو هفته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی، مقامات به اظهارنظر درباره وضعیت و آینده مذاکرات پرداختند. نتانیاهو بر ادامه کارزار تاکید کرد و نگرانی‌ها درباره امتیازدهی احتمالی آمریکا به ایران افزایش یافت.

🔴 جی‌دی ونس: جمهوری اسلامی هر چه در مذاکرات بیشتر امتیاز بدهد بهره بیشتری می‌برد؛ سخنگوی کاخ سفید: پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای رژیم ایران دروغ است. بنیامین نتانیاهو ، نخست‌ وزیر اسرائیل پس از آتش‌بس دوهفته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «این پایان کارزار نیست و صرفا مرحله‌ای در راه رسیدن به همه اهداف ما است.» بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل ، چهارشنبه ۱۹ فروردین طی سخنانی در این زمینه تاکید کرد که رژیم ایران از همیشه ضعیف‌تر و اسرائیل از همیشه قوی‌تر است و «این نکته‌ اصلی است.

» نتانیاهو افزود که اسرائیل هنوز اهدافی برای تحقق دارد و «این پایان کارزار نیست.» ارتش اسرائیل نیز روز چهارشنبه ۱۹ فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به آتش‌بس دوهفته‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت: «این کارزار هنوز به پایان نرسیده است.» ارتش اسرائیل ادامه داد که همچنان همانند گذشته و در طول همه روزهای عملیات، آماده، هوشیار و در حالت آمادگی کامل، هم در دفاع و هم در حمله باقی خواهد ماند و «ما علیه هر تلاشی برای تهدید و آسیب رساندن به امنیت اسرائیل اقدام خواهیم کرد.» ایالات متحده روز ۹ اسفند با همکاری اسرائیل عملیات نظامی مشترکی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. در همان ابتدای عملیات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شماری از فرماندهان نظامی رژیم ایران کشته شدند. این عملیات ۱۸ فروردین با درخواست میانجی‌ها و موافقت رئیس‌جمهوری ایالات متحده به مدت دو هفته متوقف شد. قرار است در این دو هفته مذاکرات جدی میان واشنگتن و تهران در یکی از کشورهای میانجی انجام شود تا در صورت توافق نهایی جنگ به طور کامل پایان یابد. سناتور جی دی ونس، پس از اعلام آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نسبت به دستاوردهای احتمالی ایران در مذاکرات ابراز نگرانی کرد. وی معتقد است که هرگونه امتیازدهی بیشتر از سوی ایالات متحده، می‌تواند به نفع رژیم ایران تمام شود و دستاوردهایی را برای آن‌ها به ارمغان آورد. اظهارات ونس بازتاب نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد ماهیت این آتش‌بس و پیامدهای احتمالی آن دارد. این نگرانی‌ها بیشتر حول محور این موضوع متمرکز است که آیا این آتش‌بس به رژیم ایران فرصت می‌دهد تا مواضع خود را تقویت کند و به اهداف خود در منطقه دست یابد، یا اینکه می‌تواند به ایجاد ثبات و کاهش تنش‌ها در منطقه کمک کند. سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنشی به این تحولات، هرگونه پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای از سوی رژیم ایران را تکذیب کرد. این موضع نشان می‌دهد که ایالات متحده هنوز نسبت به پیشنهادهای ایران محتاط است و به دنبال حصول اطمینان از دستیابی به یک توافق پایدار و جامع است که منافع امنیتی ایالات متحده و متحدانش را تامین کند. این تکذیب همچنین نشان‌دهنده تداوم اختلاف‌نظرها و موانع موجود در مسیر دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک است. ارزیابی‌های مختلفی از سوی مقامات و تحلیلگران سیاسی در خصوص آتش‌بس و مذاکرات آتی صورت گرفته است. برخی معتقدند که این آتش‌بس می‌تواند فرصتی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار باشد، در حالی که دیگران بر این باورند که این اقدام تنها به رژیم ایران فرصت می‌دهد تا برای اقدامات بعدی خود برنامه‌ریزی کند و به تقویت موقعیت خود بپردازد. نظرات متفاوت و گاه متناقضی در مورد پیامدهای این تحولات وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که همه طرف‌ها بر این باورند که دستیابی به یک توافق جامع و پایدار، نیازمند صبر، دقت و انعطاف‌پذیری است. این آتش‌بس دوهفته‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار شده است، نقطه عطفی در تنش‌های اخیر به شمار می‌رود. پس از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل که منجر به کشته شدن تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شد، این آتش‌بس می‌تواند فرصتی برای ارزیابی مجدد مواضع و یافتن راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها باشد. با این حال، اظهارات مقامات اسرائیلی و آمریکایی نشان می‌دهد که هنوز اختلاف نظرهای جدی در مورد اهداف و شرایط این آتش‌بس وجود دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صراحتاً اعلام کرده است که این آتش‌بس به معنای پایان کارزار نیست و اسرائیل همچنان به پیگیری اهداف خود ادامه خواهد داد. این موضع نشان می‌دهد که اسرائیل همچنان نگران تهدیدات ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران است و به دنبال تضمین امنیت خود خواهد بود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید مبنی بر رد طرح ۱۰ ماده‌ای ایران، نشان‌دهنده آن است که ایالات متحده همچنان در مورد اعتمادسازی با رژیم ایران محتاط است و به دنبال تضمین منافع خود در این مذاکرات است. انتظار می‌رود که در طول این دو هفته، مذاکرات فشرده‌ای بین واشنگتن و تهران در یکی از کشورهای میانجی انجام شود. در این مذاکرات، موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای و تبادل زندانیان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دستیابی به یک توافق جامع در این مذاکرات، می‌تواند منجر به کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه شود، اما دستیابی به چنین توافقی به عوامل مختلفی از جمله انعطاف‌پذیری طرفین و آمادگی آن‌ها برای مصالحه بستگی دارد. در نهایت، موفقیت یا شکست این آتش‌بس و مذاکرات آتی، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر آینده روابط بین‌الملل و امنیت منطقه‌ای داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، جامعه جهانی با دقت تحولات را دنبال می‌کند





