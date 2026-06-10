Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

آتش‌سوزی گسترده در انبار فرش‌فروشی بالای میدان قیام تهران

Regi News

آتش‌سوزی گسترده در انبار فرش‌فروشی بالای میدان قیام تهران
آتش‌سوزی انبار تهرانحریق میدان قیامسازمان آتش‌نشانی تهران
📆6/10/2026 5:39 PM
📰SharghDaily
33 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 68%

یک حریق گسترده در انباری با وسعت حدود ۲۰۰۰ متری در منطقه میدان قیام تهران رخ داده که آتش‌نشانان در حال مقابله با آن هستند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد که ساعت ۱۹:۴۴ امروز یک حریق گسترده در یک انبار واقع در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

او توضیح داد که محل آتش‌سوزی یک انبار با وسعت حدود ۲۰۰۰ متر مربع است و احتمال دارد تعداد انبارهای درگیر بیشتر باشد که در حال بررسی است. وی اضافه کرد که در این انبارها عمدتاً فرش نگهداری می‌شود و در لحظه حاضر کل انبار شعله‌ور شده است. flameهای آتش به سقف‌های شیروانی نیز رسیده و حجم زیاد آتش و دود مشاهده می‌شود. آتش‌نشانان در محل حضور دارند و عملیات اطفاء در جریان است.

شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران نیز گفت که حوالی ساعت ۲۰:۱۷ گزارش حریق به مرکز ۱ی۵ اورژانس اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتورلانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند. تاکنون اطلاعات قطعی درباره مصدومین در دسترس نیست

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

آتش‌سوزی انبار تهران حریق میدان قیام سازمان آتش‌نشانی تهران اورژانس تهران خيابان ری

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-10 20:39:03