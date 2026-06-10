یک حریق گسترده در انباری با وسعت حدود ۲۰۰۰ متری در منطقه میدان قیام تهران رخ داده که آتش‌نشانان در حال مقابله با آن هستند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد که ساعت ۱۹:۴۴ امروز یک حریق گسترده در یک انبار واقع در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

او توضیح داد که محل آتش‌سوزی یک انبار با وسعت حدود ۲۰۰۰ متر مربع است و احتمال دارد تعداد انبارهای درگیر بیشتر باشد که در حال بررسی است. وی اضافه کرد که در این انبارها عمدتاً فرش نگهداری می‌شود و در لحظه حاضر کل انبار شعله‌ور شده است. flameهای آتش به سقف‌های شیروانی نیز رسیده و حجم زیاد آتش و دود مشاهده می‌شود. آتش‌نشانان در محل حضور دارند و عملیات اطفاء در جریان است.

شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران نیز گفت که حوالی ساعت ۲۰:۱۷ گزارش حریق به مرکز ۱ی۵ اورژانس اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتورلانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند. تاکنون اطلاعات قطعی درباره مصدومین در دسترس نیست





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