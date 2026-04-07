ایران و آمریکا با هدف کاهش تنشها و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات، بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کردند. این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات اسرائیل نیز میشود. مذاکرات در اسلامآباد آغاز خواهد شد، اما دستیابی به توافق نهایی منوط به تحقق شروط ایران است.
ایران و آمریکا بر سر یک آتشبس دو هفتهای به توافق رسیدهاند. این خبر در حالی منتشر میشود که کمتر از دو ساعت به پایان مهلت تهدیدآمیز دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا ، به ایران برای نابودی تمدنی چند هزار ساله باقی مانده بود. ترامپ در اولین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) اعلام کرد که با توقف درگیریها برای مدت دو هفته موافقت شده است. وی این آتشبس را 'دوطرفه' توصیف کرد و هدف از آن را فراهم کردن زمینه برای مذاکرات عنوان کرد.
ترامپ همچنین افزود این تصمیم منوط به بازگشایی کامل و فوری تنگه هرمز از سوی ایران است و همزمان از دریافت یک پیشنهاد ۱۰ بندی از سوی تهران خبر داد که به گفته او 'مبنایی قابلکار برای مذاکره' است.\عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در این باره اظهار داشت: «عبور و مرور امن در تنگه هرمز برای دو هفته، با هماهنگی نیروهای مسلح ایران، امکانپذیر است.» یک مقام ارشد کاخ سفید نیز به شبکه سیانان گفت که اسرائیل نیز بخشی از این توافق است و با توقف موقت حملات خود موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، تلآویو پذیرفته در طول این دو هفته، عملیات بمباران را متوقف کند تا فضای لازم برای ادامه مذاکرات فراهم شود. در ایران، شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مذاکرات با ایالات متحده از روز جمعه در اسلامآباد آغاز خواهد شد و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت. این شورا تأکید کرد که این مذاکرات در شرایط 'بیاعتمادی کامل' نسبت به طرف آمریکایی انجام میشود و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده است که آغاز مذاکرات به معنای پایان جنگ نیست و جمهوری اسلامی تأکید کرده که تنها در صورت نهایی شدن کامل شروط خود، از جمله موارد مطرحشده در طرح پیشنهادی، پایان درگیری را خواهد پذیرفت. رسانههای دولتی در ایران نیز گزارش دادهاند که چارچوبی از شروط برای پایان درگیریها از سوی تهران ارائه شده و مذاکرات با هدف نهایی کردن این موارد در حال پیگیری است.\این تحولات در حالی رخ میدهد که در هفتههای اخیر، حملات متقابل میان ایران، آمریکا و اسرائیل شدت گرفته بود و نگرانیها درباره گسترش درگیری در منطقه افزایش یافته بود. اکنون این آتشبس دو هفتهای بهعنوان فرصتی برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنشها مطرح شده است، هرچند مقامهای تهران تأکید کردهاند که روند گفتوگوها همزمان با ادامه آمادگی در میدان دنبال خواهد شد. این توافق، نشاندهنده پیچیدگی روابط و تمایل به یافتن راهحلی برای جلوگیری از تشدید تنشها است. همچنین، این اقدام میتواند تأثیری بر آینده منطقه و چشمانداز صلح داشته باشد. با این حال، دستیابی به توافق نهایی نیازمند مذاکرات طولانیمدت و رفع اختلافات عمیق است. ادامه تنشها و بیاعتمادیها، چالشهای جدی را در این مسیر ایجاد میکند. بنابراین، موفقیت این آتشبس وابسته به تعهد طرفین به اجرای کامل مفاد توافق و تلاش برای ایجاد فضای اعتماد است
ایران آمریکا آتشبس مذاکره تنگه هرمز اسرائیل ترامپ عراقچی