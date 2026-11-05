گزارش تحلیلی از حوادث روز ایران شامل آتش‌سوزی نفتکش‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه، مخالفت کشورهای اروپایی با بازگشت روسیه به مسابقات هاکی، و آزادی معلم معترض.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد پنج‌شنبه ۱۴ آبان در اطلاعیه‌ای رسمی مدعی شد که دو نفتکش و یک شناور یدک‌کش در منطقه تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی گسترده شده‌اند. روابط عمومی سپاه اعلام کرد که این حوادث در دو رخداد جداگانه رخ داده است. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که یکی از نفتکش‌های بزرگ که قصد عبور از مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد.

جزئیات حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز

بر اساس ادعای سپاه، ابرنفتکش دیگری نیز هنگام خروج از بخش شرقی تنگه هرمز بر اثر آتش‌سوزی متوقف شد. یک شناور یدک‌کش که برای امداد و خاموش کردن آتش به این نفتکش نزدیک شده بود، خود نیز درگیر آتش‌سوزی شد و آسیب دید. این اعلامیه در حالی منتشر شد که هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران باراً از برخورد کشتی‌های عبوری با مین‌های کار گذاشته شده در این آبراه حیاتی خبر داده بودند.

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تکذیب ادعای تهران توسط سنتکام

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، به صورت مداوم ادعای نهادهای نظامی ایران مبنی بر برخورد کشتی‌ها با مین‌های دریایی در تنگه هرمز را تکذیب کرده است. مقامات آمریکایی این گزارش‌ها را نادرست خوانده‌اند. ایران و آمریکا هر دو مدعی کنترل تنگه هرمز هستند. از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند سال گذشته، کشتیرانی آزاد در این آبراه استراتژیک با اختلالات جدی مواجه شده است. این تنش‌ها نشان‌دهنده وضعیت پیچیده امنیتی در منطقه خلیج فارس است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی انرژی داشته باشد.

مخالفت کانادا و اروپا با بازگشت روسیه

دادگاه حکمیت ورزش روز ۳۰ اکتبر حکم داد که فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ باید محرومیت تیم‌های روسیه را که پس از تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعمال شده بود، لغو کند. در پاسخ به این تصمیم، کانادا و دست‌کم شش کشور اروپایی شامل سوئد، جمهوری چک، نروژ، دانمارک، لتونی و فنلاند اعلام کردند که از رقابت با تیم‌های روسیه خودداری خواهند کرد. این کشورها بر اساس هشدارهای امنیتی و سیاسی این تصمیم را گرفته‌اند.

هشدارهای امنیتی و اقتصادی میزبانان

فدراسیون هاکی آلمان هشدار داده است که بازگشت تیم‌های روسیه می‌تواند پیامدهای جدی امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای کشور میزبان داشته باشد. آلمان میزبانی مسابقات قهرمانی جهان در ماه مه ۲۰۲۷ را بر عهده دارد و کانادا نیز قرار است ماه آینده میزبان مسابقات قهرمانی جوانان جهان باشد. شماری از حامیان مالی از جمله خودروساز چکی اشکودا اعلام کرده‌اند که در صورت حضور روسیه، حمایت مالی خود را تجدید نظر می‌کنند.

آزادسازی معلم معترض در مشهد

محمدحسین سپهری، معلم معترض، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه پس از تحمل بیش از سه سال حبس از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. تاریخ آزادی او ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده بود اما به دلیل پرونده‌ای پس از ضرب‌وشتم او در زندان، ۲۵ روز تأخیر رخ داد. سپهری مهرماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و در خرداد ۱۴۰۳ به پنج سال حبس محکوم گردید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استقبال از آزادی او، خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی شده است.