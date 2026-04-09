نزدیک به چهل روز است که مردم در ایران با شرایط جنگ ی دست و پنجه نرم میکنند؛ روزها و شبهایی که با اضطراب، حملات و قطع گسترده ارتباطات سپری شدهاند. با اعلام توافق آتشبس مشروط دو هفتهای، روایتهایی که از داخل کشور میرسند، ترکیبی از امید، خستگی و سرخوردگی را منعکس میکنند. با وجود اختلال در اینترنت ، این صداها به سختی به بیبیسی میرسند یا در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشوند.
یک زن جوان، احساس خود را با شروع آتشبس مشروط اینگونه بیان میکند: «امروز چقدر بهار است! دلم میخواهد ایران را با تمام داشتههایش، محکم بغل کنم.» فردی دیگر در شبکههای اجتماعی نوشت که تهران پس از آتشبس، حالوهوای متفاوتی داشت. او گفت: «زندگی در شهر انرژی تازه و عجیبی پیدا کرده و تعداد بیشتری از مغازهها باز شدهاند.» مردی میانسال تجربهاش از شب گذشته را اینطور شرح میدهد: «دیشب همه ما که در تهران ماندیم آگاهانه تصمیم گرفتیم در کنار تهران بمانیم، با تمام ترسها و مخاطراتش. شب عجیبی بود. ماندن در کنار کشور فقط فریاد زدن نیست. بیصدا گریستن هم هست و بود.» بسیاری از افرادی که با بیبیسی تماس میگیرند، مخالف حکومت ایران هستند. این روایتها بهطور طبیعی بازتابدهنده دیدگاههای متنوع جامعه ایران نیست و تنها بخشی از تجربیات مردم را نشان میدهد. بر اساس پیامها، بسیاری از مردم ساعات منتهی به پایان ضربالاجل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را با نگرانی سپری کردند. زنی درباره احساسش درست پیش از اعلام آتشبس در پیامی نوشت: «چند ساعت مانده به پایان ضربالاجل ترامپ، اینجا نشستهام و با خودم فکر میکنم کدام احساس قویتر است؛ نفرت من از جمهوری اسلامی یا عشق من به ایران. من سالهاست از جمهوری اسلامی عمیقا متنفرم. واقعا میان مردم ایران و جمهوری اسلامی دریایی از خون بوده است.» او ادامه داد: «اما حالا، در این ساعتها، میبینم عشق من به ایران بسیار قویتر است. با تمام وجود میخواهم بماند. با همه وجودم میخواهم حفظ شود.» مریم اکبری منفرد پس از ۱۷ سال زندان بدون مرخصی، آزاد شد. این زن با نگرانی از احتمال حمله احتمالی آمریکا که میتوانست برق و اینترنت را قطع کند، افزود: «بگذار این پیام همینجا بماند، چون در این ساعتها، با تمام وجودم میخواهم تمام این سرزمین بماند. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، همهاش بماند. حالا با بقای آن آرامش دارم، حتی اگر جمهوری اسلامی هم بماند.» در صداهایی که از ایران به بیرون میرسند، هم دیدگاههای مخالفان جنگ و هم نظرات حامیان آن شنیده میشود. زنی در پیامی نوشت: «تسلیت میگویم به تمام مردمی که جان عزیزی را در این جنگ از دست دادند، تمام کسانی که خانه و کاشانهشان ویران شد، آنها که شغلشان را از دست دادند. باز هم هزینهی واقعی جنگ را مردم پرداختند.» در این میان، مردی در پیامی بر لزوم وحدت ملی تاکید کرد: «خطاب به هر کسی که امروز درون حاکمیت است: متانت اکثریت مردم ایران را در دفاع از ایران دیدیم. نامه مصطفی تاجزاده از زندان، نشاندهنده اوج شعور سیاسی و دغدغهمندی برای ایران را دیدیم. ما دشمن نیستیم . فورا اعدامها متوقف شود. زندانیان سیاسی آزاد شوند. به وحدت ملی فرصت دهید.» البته صداهایی که از آتشبس ناامید شدهاند نیز به گوش میرسند؛ مانند پیام این زن که معتقد بود همه چیز به حالت قبل بازگشته است: «خب برمیگردیم به مطالبات نه به اعدام - اینترنت آزاد حق ماست و البته زن زندگی آزادی درخشان.» فرد دیگری نگاه مثبتی به دستاوردهای ایران در جریان جنگ داشت. او گفت: «بیتردید، بهدست گرفتن کنترل تنگه هرمز درخشانترین دستاورد نظامی این جنگ بود و همین موضوع ایران را برنده جنگ کرد. بقیه کشتارها و انفجارها در مقایسه با آن ناچیز است.» اما بیشترین اعتراضها به قطعی اینترنت مربوط میشود. بسیاری از مردم از دست دادن کار و کسب خود را به دلیل قطع اینترنت گزارش دادهاند. زنی نوشت: «میشود حالا که با آمریکا آتشبس کردهاید، با مردم خودتان هم آشتی کنید و زندانیهای سیاسی را آزاد کنید و اینترنت را باز کنید؟» و این پیام: «اینترنت را وصل کنید. اینترنت را وصل کنید. من در طول یک هفته، سه میلیون پول سه گیگ اینترنت دادهام. اینترنت را وصل کنید.» زن دیگری نیز از ادامه قطع ارتباطات ابراز ناراحتی کرد. او از مقامها خواست «این اینترنت لعنتی» را باز کنند و گفت نبود دسترسی باعث ورشکستگی مردم شده است. فرد دیگری نیز آتشبس را فرصتی برای ابراز همدردی با قربانیان جنگ دانست. او به کسانی که عزیزان، خانهها یا شغلهایشان را از دست داده بودند، تسلیت گفت و تاکید کرد که باز هم مردم هزینهی واقعی جنگ را پرداختند. همچنین، حملات سنگین اسرائیل به لبنان نیز آتشبس ایران و آمریکا را تهدید میکند
آتشبس ایران جنگ اینترنت اعتراضات آزادی زندانیان ترامپ تنگه هرمز