با اجرای آتش‌بس تایید شده توسط مقامات نظامی اسرائیل و نیروهای حزب‌الله، پس از امضای یادداشت توافقی بین ایران و ایالات متحده، اسماعیل بقائی تهدیدهای تروریستی اسرائیل را محکوم کرد و نشان داد که ایران آمادهٔ اتخاذ تمام تدابیر برای حفظ منافع خود و متحدانش است. این رویدادها همزمان با نوسان قیمت طلا و دلار در بازارهای مالی منطقه‌ای رخ داد.

در اوائل روز جمعه، ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ، پس از مذاکراتی میان نمایندگان دولت اسرائیل و نیروهای حزب‌الله، توافقی برای برقراری آتش‌بس در مناطق شمالی اسرائیل و جنوب لبنان به اجرا درآمد.

گندلمن، مقام ارشد نظامی اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تامین امنیت و رفاه مردمان شمالی اسرائیل به عهده دولت اسرائیل است و برای این منظور نیاز به یک ناحیه امن در جنوب لبنان وجود دارد. وی افزود که تا زمانی که منافع استراتژیک اسرائیل مورد نیاز باشد، حضور نظامی در این ناحیه ادامه خواهد یافت.

این توافق، پس از امضای یادداشت تفاهمی بین ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد، که به مسأله توقف جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان پرداخته بود، رخ داد. در آن توافق، رئیسان‌جمهور ایران و آمریکا اعلام کردند که با امضای این سند، پایان فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در سراسر منطقه، به ویژه در لبنان، تضمین می‌شود و هر دو طرف متعهد می‌شوند که از به‌کارگیری زور و تهدید علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را رعایت نمایند.

پس از اعلام آتش‌بس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به شدت عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه سرزمین‌های مختلف لبنان را محکوم کرد. او به مرگ و جرح هزاران مردم لبنانی، تخریب مساکن و زیرساخت‌های اساسی این کشور اشاره کرد و هشدار داد که ادامهٔ جنگ‌افروزی اسرائیل تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه محسوب می‌شود.

بقائی در اظهارات خود، مسئولیت مستقیم ایالات متحده در این بحران را مورد سؤال قرار داد و با ارجاع به بند اول یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد، که توقف جنگ در لبنان را بخشی جدایی‌ناپذیر از توافق کلی اعلام می‌کند، تأکید کرد که ایران تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش به‌کار خواهد گرفت. این تحولات در همان روزی که گفتگوهای دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی حول مسئلهٔ ثبات لبنان و جلوگیری از گسترش درگیری‌های مسلحانه ادامه دارد، به شدت توسط رسانه‌های داخلی و خارجی پیگیری می‌شود.

در کنار این اخبار، گزارش‌هایی مبنی بر لغو سفر وزیر خارجه ایتالیا به لبنان و انتشار نظرات متفاوت دربارهٔ توهین احتمالی ترامپ به نمایندهٔ لبنانی ملونی منتشر شد. همچنین بازارهای مالی منطقه‌ای تحت تاثیر این تحولات قرار گرفت؛ قیمت طلا ۱۸ عیار در روز ۲۹ خرداد کاهش یافت و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که روند نزولی قیمت طلا، دلار و سکه در روزهای آتی ادامه یابد.

این رویدادها نشان می‌دهد که هر گونه عدم ثبات در خاورمیانه، نه تنها پیامدهای انسانی، بلکه پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی را نیز به‌ دنبال دارد. با توجه به تعهدات بین‌المللی و فشارهای داخلی و خارجی، آیندهٔ آتش‌بس و ثبات لبنان همچنان در مرزهای نامشخصی قرار دارد و نیاز به نظارت دقیق بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک پیوسته احساس می‌شود





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