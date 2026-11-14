نیروی دریایی ارتش ایران از آتش‌سوزی و انفجار یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی خبر داد. این رویداد در ادامه هشدارهای جدی درباره عبور از مناطق ممنوعه رخ داده است.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد که بامداد امروز یک نفت‌کش متخلف در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شدید شد. این حادثه ناشی از برخورد کشتی مذکور با مین دریایی بوده است و تأیید می‌کند که کنترل کامل این آبراه استراتژیک در دست این نیرو قرار دارد.

جزئیات برخورد نفت‌کش با مین دریایی

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این کشتی متخلف در ساعات اولیه بامداد امروز در شرق تنگه هرمز مستقر بود. علت اصلی آتش‌سوزی و وقوع انفجار در بدنه این نفت‌کش، برخورد مستقیم آن با مین دریایی تعیین شده است. نیروی دریایی ارتش تأکید کرده است که شرق تنگه هرمز کاملاً تحت نظارت و کنترل کامل این نیرو قرار دارد و هرگونه تردد غیرمجاز با سامانه‌های پیشرفته ردیابی شناسایی می‌شود.

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این رویداد نشان‌دهنده عزم جدی ارتش ایران برای حفظ امنیت و حاکمیت در تنگه هرمز است. نیروی دریایی اعلام کرده است که کشتی‌هایی که قوانین را نقض می‌کنند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد. برخورد با مین دریایی به عنوان یک پاسخ سریع و مؤثر به نقض قوانین تردد در این منطقه ممنوعه تلقی می‌شود.

هشدار به کشتی‌های رد کردن سامانه ردیابی

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر این موضوع بیان کرد که آتش‌سوزی و انفجار، سرنوشت کشتی‌های متخلفی است که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند. این نیرو به طور صریح هشدار داده است که تردد در مناطق ممنوعه شرق تنگه هرمز ممنوع است و هرگونه تلاش برای پنهان کردن هویت کشتی‌ها منجر به واکنش فوری می‌شود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده پیگیری جدی ارتش در قبال نقض قوانین دریایی است.

کشتی‌هایی که سعی می‌کنند با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، از دید ناظران دور بمانند، عملاً خطرات جانی و مالی بسیار بزرگی را به خود و کشتی‌های دیگر تحمیل می‌کنند. نیروی دریایی ارتش این اقدامات را غیرقانونی و تهدیدی برای امنیت دریایی می‌داند و بر این باور است که کشتی‌های متخلف باید با پیامدهای قانونی و فیزیکی روبرو شوند. این هشدارها بخشی از استراتژی کلی برای پاکسازی ترافیک دریایی غیرمجاز از تنگه هرمز است.

پیوستن به رویدادهای اخیر امنیتی

نیروی دریایی ارتش صبح امروز نیز اعلام کرده بود که بامداد شنبه، یک نفت‌کش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز به مین دریایی برخورد کرده و آتش گرفته بود. این رویداد جدید، توالی حوادثی را نشان می‌دهد که در آن کشتی‌های متخلف هدف قرار می‌گیرند. ارتش ایران با تکرار این اقدامات، پیامی واضح به جامعه بین‌المللی و شرکت‌های کشتیرانی ارسال می‌کند که قوانین تنگه هرمز باید به دقت رعایت شود.

این توالی حوادث نشان‌دهنده عملیاتی شدن دستورالعمل‌های امنیتی در شرق تنگه هرمز است. هر دو نفت‌کش که در روزهای اخیر به مین دریایی برخورد کرده‌اند، از دسته کشتی‌های متخلف بوده‌اند که بدون رعایت مقررات تردد می‌کنند. نیروی دریایی ارتش این رویکرد را نه تنها برای حفاظت از حاکمیت ملی، بلکه برای جلوگیری از بروز بحران‌های زیست‌محیطی و ایمنی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های تجاری جهان ضروری می‌داند. این رویدادها تأییدی بر توانایی نظارتی و دفاعی ارتش ایران در منطقه است.