جنگی که در اسفند ۱۴۰۴ بین آمریکا، اسرائیل و ایران آغاز شد، به کشته شدن رهبران ایرانی انجامید؛ پس از چهل روز، آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق شد و مذاکرات دیپلماتیک ادامه دارد.

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، یک جنگ وسیع بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در این درگیری، چندین مقام عالی‌رتبهٔ حکومتی، از جمله رهبر معظم ایران ، علی خامنه‌ای، کشته شدند.

پس از چهل روز، دولت‌های تهران و واشنگتن به توافقی برای برپایی آتش‌بسی دو هفته‌ای دست یافتند. در ساعات پایانی این آتش‌بسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، اعلام کرد که به درخواست برخی از مقامات پاکستان، حملات احتمالی مجدد به ایران موقتاً متوقف و مدت آتش‌بسی تمدید شده است.

این تحولات پس از دوره‌ای تنش‌زا بر سر کنترل تنگه هرمز به وقوع پیوسته بود؛ ایران از ابتدای جنگ این مسیر استراتژیک بین‌المللی را مسدود کرده بود که عواقب جدی برای تجارت جهانی به‌هم‌راه داشت و باعث برخورد با بسیاری از کشورها شد. در ادامهٔ این بحران، نیروهای دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸ کشتی شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری، پس از دریافت مجوزهای لازم و با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

این اقدام در قالب بستر "هوشمند" کنترل مداوم تنگه و نمایش "صلابت و اقتدار" نیروهای دریایی سپاه انجام شده است. سازمان عمومی نیروی دریایی سپاه خلیج فارس را به‌عنوان یک حوزهٔ آبی مختص کشورهای مسلمان می‌داند و اتهام به ارتش تروریست آمریکایی را به‌عنوان عامل اصلی ناامنی در این منطقه مطرح می‌کند.

در عرصهٔ داخلی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشستی مجازی به‌موقع نخستین روز جنگ، به شهادت رهبری و مقاومت سرزمین اشاره کرد و تاکید نمود که مجلس به رهبری مجتبی خامنه‌ای، فرزند موثر رهبری، متکی است. او مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا را به عنوان گامی برای تبدیل پیروزی‌های نظامی به دستاوردهای سیاسی و حقوقی توصیف کرد و تأکید کرد که هیچ‌گونه اعتمادی به وعده‌های آمریکا ندارند.

قالیباف افزود که پیشرفت‌های عینی و ملموس، معیار اساسی برای پذیرش هرگونه توافق خواهد بود و ایران با پشتکار برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش می‌کند. در همین راستا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک به‌صراحت اعلام کرد که هرگونه ادعای مداخلهٔ ایران در امور داخلی دانمارک بی‌اساس است؛ سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک، هرچند تهدیدهای ایرانی را در سطح ۴ از ۵ ارزیابی کرده، اما مدرک مستندی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرده است.

در نهایت، اطلاعات سپاه خبر داد که دو نفر مرتبط با اسرائیل در ارومیه شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ این افراد پس از حوادث، تصاویری از مکان‌های آسیب‌دیده از جمله مدارس، مساجد و حوزه‌های بسیج را از طریق تلگرام برای عوامل مرتبط ارسال می‌کردند. این رویدادها نشانگر پیچیدگی‌های ژئوپولیتیک منطقه و تأثیرات عمیق آنها بر امنیت، اقتصاد و دیپلماسی ایران است





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا اسرائیل تنگه هرمز دیپلماسی

United States Latest News, United States Headlines