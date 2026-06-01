پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و کشته‌شدن مقامات برجسته ایرانی، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند. دونالد ترامپ در ساعات پایانی این آتش‌بس اعلام کرد به درخواست پاکستان از سرگیری حملات خودداری کرده است. همزمان ایران تنگه هرمز را مسدود کرده و تهدید به انسداد کامل آن کرده است. مذاکرات میان ایران و آمریکا متوقف شده و هر دو طرف در حال تبادل تهدید و هشدار هستند.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و

خامنه‌ای کشته شدند. پس از چهل روز، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند. در ساعات پایانی این آتش‌بس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که به درخواست پاکستان از سرگیری احتمالی حملات به ایران به‌طور موقت خودداری کرده و آتش‌بس را تمدید کرده است. تنش‌ها در هفته‌های گذشته به‌دلیل کنترل تنگه هرمز توسط ایران افزایش یافته بود.

ایران این مسیر مهم بین‌المللی را از آغاز جنگ مسدود کرده که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی داشته است. ترامپ در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی در اول ژوئن درباره لغو تبادلات پیام‌های مذاکراتی با ایران گفت که چنین گزارشی دریافت نکرده است. او تأکید کرد که این به معنای شروع بمباران نیست و فقط سکوت و ادامه محاصره است.

ترامپ همچنین به مذاکره‌کنندگان ایرانی اشاره کرد و گفت که ایران در حال از دست دادن ثروت زیاد است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه سپس اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده ایرانی گفتگوها را به دلیل نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در لبنان متوقف کرده است. تسنیم تهدید کرد که جبهه مقاومت و ایران برای انسداد کامل تنگه هرمز و فعال کردن دیگر جبهه‌ها مانند تنگه باب‌المندب تصمیم جدی دارند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داد که در صورت حمله به لبنان، این مناطق را ترک کنند. علی عبداللهی در بیانیه‌ای از اسرائیل به‌دلیل نقض آتش‌بس انتقاد کرد و هشدار مشابهی داد. در همین حال، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با مقامات پاکستان تماس گرفت و نگرانی خود را درباره تحولات منطقه‌ای و حمله احتمالی اسرائیل به بیروت ابراز کرد.

شبکه کان اسرائیل اعلام کرد که حمله به جنوب بیروت به‌دلیل دخالت آمریکا به تعویق افتاده است. ترامپ در پستی تأیید کرد که پس از تماس با نتانیاهو، هیچ نیرویی به بیروت اعزام نشده و نیروهای موجود بازگردانده شده‌اند. او همچنین گفت با حزب‌الله تماس گرفته و آنها پذیرفته‌اند که تیراندازی متوقف شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پزشکی که در بمباران دیرالبلح در غزه کشته شد، در واقع فرماندهی در بخش نظامی حماس داشته است.

نیروهای دفاعی اسرائیل او را جمال ابوعون معرفی کردند و او را تروریست و فرمانده گردان‌های عزالدین قسام خواندند. این ادعاها در حینی مطرح شده که تنش‌های منطقه‌ای پس از آتش‌بس همچنان ادامه دارد و مذاکرات میان ایران و آمریکا در بحران پیچیده است





