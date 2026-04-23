سه ملوان در جریان آتش‌سوزی در ناوشکن پیشرفته یواس‌اس زوموالت در کارخانه کشتی‌سازی پاسکاگولا زخمی شدند. نیروی دریایی آمریکا در حال بررسی علت حادثه است.

رسانه‌های خبری ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که در جریان یک آتش‌سوزی در ناوشکن پیشرفته یواس‌اس زوموالت ، سه ملوان نیروی دریایی این کشور دچار جراحت شدند.

این حادثه در کارخانه کشتی‌سازی پاسکاگولا در ایالت می‌سی‌سی‌پی رخ داد. سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، این خبر را تایید کرد و جزئیات بیشتری را در این خصوص ارائه نمود. بر اساس این بیانیه، آتش‌سوزی در شب یکشنبه گزارش شده است، زمانی که ناوشکن زوموالت در کنار اسکله و در حال انجام تعمیرات و ارتقاء در کارخانه کشتی‌سازی پاسکاگولا قرار داشت.

خوشبختانه، خدمه کشتی توانستند به سرعت وارد عمل شده و آتش را مهار کنند. یکی از ملوانان مجروح، به دلیل شدت جراحات وارده، برای دریافت درمان‌های تخصصی به بیمارستان محلی منتقل گردید و در حال حاضر وضعیت وی پایدار گزارش شده است. دو ملوان دیگر نیز در محل حادثه توسط تیم‌های پزشکی مورد مداوا قرار گرفتند و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.

نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر تحقیقات گسترده‌ای را برای تعیین علت اصلی وقوع این آتش‌سوزی آغاز کرده است. هدف از این تحقیقات، جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده و همچنین ارزیابی دقیق میزان خسارت وارده به ناوشکن زوموالت است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که ناوشکن زوموالت اخیراً تحت یک برنامه ارتقاء اساسی قرار گرفته بود. این برنامه شامل جایگزینی سیستم توپ دوربرد این ناوشکن با سیستم‌های موشکی مافوق صوت دوربرد بود.

این تصمیم استراتژیک با هدف افزایش قابلیت‌های تهاجمی و دفاعی این ناوشکن اتخاذ شده است. از ماه اوت سال ۲۰۲۳، ناوشکن زوموالت برای انجام این ارتقاء به کارخانه کشتی‌سازی اینگالس منتقل شده بود. پس از گذشت تقریباً سه سال و نصب سیستم‌های موشکی جدید که قادر به حمل موشک‌های مافوق صوت هستند، این ناوشکن در ماه ژانویه برای اولین بار پس از ارتقاء به دریا رفت.

این ناوشکن به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و گران‌قیمت‌ترین کشتی‌های جنگی جهان شناخته می‌شود و نقش مهمی در استراتژی دریایی ایالات متحده ایفا می‌کند. این حادثه آتش‌سوزی، نگرانی‌هایی را در مورد ایمنی و قابلیت اطمینان این ناوشکن پیشرفته ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که این حادثه تنها حادثه دریایی اخیر برای نیروی دریایی آمریکا نیست. هفته گذشته نیز سه ملوان در اثر آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر یواس‌اس دوایت دی آیزنهاور دچار جراحت شدند.

این حوادث، ضرورت بازنگری در پروتکل‌های ایمنی و آموزش خدمه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. علاوه بر این، اخبار دیگری نیز در حال انتشار است که نشان‌دهنده تحولات و نوسانات در بازارهای مالی و سیاسی است. به عنوان مثال، گزارش‌هایی از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در اقیانوس هند منتشر شده است. همچنین، پیش‌بینی‌های متفاوتی در مورد قیمت طلا و سکه در روزهای آینده ارائه شده است.

نوسانات بازار ارز نیز همچنان ادامه دارد و قیمت دلار در حال افزایش است. این تحولات، نشان‌دهنده پیچیدگی و عدم قطعیت در شرایط فعلی است و نیازمند تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه است. در مجموع، حادثه آتش‌سوزی در ناوشکن زوموالت، یک رویداد مهم و قابل توجه است که نیازمند بررسی دقیق و اقدامات پیشگیرانه است. این حادثه، همچنین، یادآور اهمیت ایمنی و آمادگی در نیروهای مسلح است





