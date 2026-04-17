ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان را «خبر خوبی» دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، «اولین گام به سوی نوعی ترتیبات صلح پایدار» باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داده است که اختلال در بازارهای نفت می‌تواند رشد اقتصادی را آهسته کند، تورم را افزایش دهد و احتمالاً منجر به رکود جهانی شود. همزمان، سازمان حقوق بشر ایران از خطر جدی اعدام دو زندانی و جان باختن یک بازداشتی زیر شکنجه خبر داده است. حملات پهپادی ایران به کمپ‌های احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق نیز ادامه دارد و سنتکام از اجرای محاصره بنادر ایران خبر داده است.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان را رویدادی خجسته خواند و ابراز امیدواری نمود که این گام، سرآغاز مسیری به سوی توافقات صلح بلندمدت باشد. وی در مصاحبه با ان‌بی‌سی، مذاکره را تنها راه پایان دادن به مناقشات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دانست. استولتنبرگ همچنین بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد و هشدار داد که حتی با پایان جنگ و بازگشایی این تنگه، کاهش قابل توجه عرضه نفت و گاز، پیامدهای ماندگاری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در شبکه‌ی تروت سوشال ابراز امیدواری کرد که حزب‌الله لبنان در این برهه حساس، رویکردی صحیح اتخاذ کند و خواستار برقراری صلح شد. از سوی دیگر، یک مقام ارشد حزب‌الله در گفتگو با ان‌بی‌سی، ضمن ضروری و فوری خواندن آتش‌بس، اعلام کرد که این گروه با خلع سلاح خود، مگر در چارچوبی گسترده‌تر و مرتبط با امنیت ملی، موافقت نخواهد کرد. وی تأکید نمود تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه یابد و دولت لبنان نتواند جلوی آن را بگیرد، مردم به دفاع از خود ادامه خواهند داد و در صورت فروپاشی آتش‌بس، گروه به جنگ باز خواهد گشت، در حالی که خواستار عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان است. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داده است که اختلال در بازارهای نفت می‌تواند موجب کند شدن رشد اقتصادی، افزایش تورم و حتی وقوع رکود جهانی شود. این گزارش بر اهمیت ثبات در تأمین انرژی و پیامدهای اقتصادی ناشی از تنش‌ها در مناطق تولیدکننده نفت تأکید دارد. افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه، نگرانی‌ها در مورد امنیت عرضه انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی را تشدید کرده است. اختلال در تنگه هرمز، که یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان است، می‌تواند عواقب وخیمی بر بازارهای جهانی داشته باشد و قیمت انرژی را به شدت افزایش دهد. این وضعیت، فشار بیشتری بر اقتصادهای شکننده وارد کرده و به طور بالقوه، تلاش‌ها برای کنترل تورم را دشوارتر می‌سازد. از این رو، اقدامات دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تضمین ثبات در بازارهای انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. سازمان حقوق بشر ایران نیز اخباری نگران‌کننده در خصوص نقض حقوق بشر در داخل ایران منتشر کرده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که دو زندانی به نام‌های منوچهر وفایی و نوید نقدی، که به اعدام محکوم شده‌اند، در معرض خطر جدی اجرای حکم قرار دارند. این دو، در پرونده‌ای مشترک با اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج در شیراز، به اعدام محکوم شده‌اند. گفتنی است نوید نقدی در حالی با حکم اعدام مواجه شده که برادرش نیز پیشتر به اتهامات سیاسی اعدام شده بود. در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران از جان باختن عباس یاوری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، زیر شکنجه خبر داده است. به گفته این سازمان، مسئولان زندان علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده‌اند، در حالی که منابع مطلع حاکی از شکنجه‌های شدید برای اخذ اعتراف به قتل مأموران بسیجی است. سازمان حقوق بشر ایران این رویه را شیوه‌ای رایج برای فرار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از پاسخگویی خوانده است. همچنین، حزب دموکرات کردستان ایران گزارش داده است که دو پهپاد در نزدیکی کمپ آزادی در اقلیم کردستان عراق و کمپ زرگویز، محل سکونت خانواده‌های حزب کومله، هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. این حزب اشاره کرده است که ایران تاکنون با بیش از ۱۱۲ موشک و پهپاد، کمپ‌های احزاب کرد را هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرده است که حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، به همراه ۱۲ کشتی و ۱۰۰ هواپیما، برای اجرای محاصره بنادر ایران مستقر شده‌اند. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی تنگه هرمز را مسدود نمی‌کنند، بلکه بنادر و خط ساحلی ایران را هدف قرار داده‌اند و از زمان اجرای این محاصره، ۱۴ کشتی بازگردانده شده‌اند. در این راستا، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده علیه کشتی‌هایی که از این محاصره پیروی نکنند، از زور استفاده خواهد کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرده و ابراز امیدواری نموده که این توافق، راه را برای مذاکرات جهت رسیدن به راه حلی پایدار هموار سازد. وی از کمک آمریکا در این زمینه قدردانی کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز حکومت ایران را متهم به گروگان گرفتن اقتصاد جهان برای حفظ برنامه هسته‌ای خود کرده است. در همین حال، ارتش اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواسته است که از نقل مکان به جنوب رودخانه لیتانی خودداری کنند





