آتش‌سوزی گسترده‌ای در پاساژ ارغوان واقع در فاز چهار شهرک اندیشه شهریار (حومه جنوبی تهران) رخ داد که جان دست‌کم هشت نفر را گرفته و تاکنون دست کم ۳۶ مصدوم بر جای گذاشته است. این حادثه در عصر سه‌شنبه رخ داد و با انتشار تصاویر و ویدیوهای مربوط به آن، توجه عمومی را جلب کرد. فرماندار شهریار در ابتدا از کشته شدن سه نفر خبر داد، اما با توجه به گستردگی آتش‌سوزی و ادامه عملیات امدادی، احتمال افزایش آمار مصدومان را اعلام کرد.

مجتمع ارغوان که بیش از ۲۵۰ واحد تجاری و ۵۰ واحد اداری را در بر می‌گیرد، در این آتش‌سوزی به طور کامل آسیب دید و تصاویر منتشر شده از آن، گستردگی حریق و خاکستر شدن تقریبا تمامی واحدهای تجاری این مجتمع را نشان می‌دهد. دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز دستور بازداشت سازنده ملک و شناسایی مقصران احتمالی را صادر کرده است.

این آتش‌سوزی، یادآور حوادث مشابهی است که در ماه‌های گذشته در ایران رخ داده است، از جمله سوختن بازار قدیمی شهر رشت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه و همچنین آتش‌سوزی گسترده در بازار جنت در شمال غربی تهران و منطقه جنت آباد در بهمن ماه. این حوادث بار دیگر اهمیت رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی را در مراکز تجاری و اداری برجسته می‌کند.

در همین حال، روایت‌های انسانی نیز در این زمینه منتشر شده است، از جمله روایت یک ایرانی ساکن لندن که از نجات جان یک مرد یهودی در شرایط مشابه سخن می‌گوید و می‌گوید: «فقط می‌خواستم جانش را نجات بدهم. » این روایت‌ها نشان می‌دهند که در شرایط بحرانی، انسان‌ها به رغم تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، می‌توانند به کمک یکدیگر بیایند و جان‌های دیگران را نجات دهند.

آتش‌سوزی پاساژ ارغوان، علاوه بر خسارت‌های مادی و انسانی، توجه مسئولان و مردم را به لزوم بهبود شرایط ایمنی در مراکز تجاری و اداری جلب کرده است. این حادثه همچنین بحث‌های گسترده‌ای در مورد مسئولیت‌های سازندگان و مالکان این مراکز و همچنین نقش دولت در نظارت و پیشگیری از چنین حوادثی را به دنبال داشته است.

در این زمینه، دادستان عمومی و انقلاب شهریار با صدور دستور بازداشت سازنده ملک و شناسایی مقصران احتمالی، گام‌هایی در جهت پاسخگویی به این سوالات برداشته است. با این حال، هنوز بسیاری از سوالات بدون پاسخ باقی مانده است و نیاز به تحقیقات بیشتر و شفافیت در این زمینه وجود دارد.

در نهایت، این حادثه به عنوان یک یادآوری مهم برای همه ما عمل می‌کند تا به اهمیت رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی توجه بیشتری داشته باشیم و اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین حوادثی انجام دهیم





