آتش‌سوزی در کشتی باری اسپارتا-۲ در دریای بالتیک ادامه دارد و فرماندهان استونی هشدار حمله مجدد می‌دهند. همزمان، بریتانیا نگران تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد خود است.

آتش‌سوزی در کشتی باری اسپارتا-۲ که پس از حمله پهپادی به آن در دریای بالتیک آسیب دیده بود، روز یکشنبه اول آذر همچنان فعال و خطرناک باقی ماند. گروه‌های امدادی فنلاند ، استونی و روسیه در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا شعله‌ها را خاموش کرده و محموله‌های روی عرشه را خنک نگه دارند. گارد ساحلی فنلاند در اول آذر تأیید کرد که این کشتی در نزدیکی ساحل لُویسا در خلیج فنلاند لنگر انداخته و عملیات نجات با هماهنگی کامل این نهاد ادامه دارد.

جزئیات فنی و مکانیسم عملیات امدادی

شش‌ده خدمه کشتی اسپارتا-۲ پیش از این تخلیه شده و به یک کشتی روسی در نزدیکی محل حادثه منتقل شدند. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که شعله‌ها در طول شب ادامه داشتند و چندین شناور با پاشیدن آب به بدنه کشتی و کانتینرهای بارگیری شده، برای کنترل آتش تلاش کردند. گارد ساحلی فنلاند هشدار داده است که هنگام پاشیدن آب باید پایداری کشتی با دقت حفظ شود، زیرا تجمع آب در بدنه می‌تواند تعادل آن را بر هم زده و خطر غرق شدن را افزایش دهد. در حال حاضر خطری برای رفت‌وآمد شناورهای اطراف گزارش نشده و گروه‌های امدادی برای مقابله با آلودگی احتمالی دریا نیز آماده‌اند.

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مسئولان استونی و فنلاند درباره حملات بعدی

ایوو وارک، فرمانده نیروی دریایی استونی، در اول آذر اعلام کرد که احتمال حملات دیگر در این آبراه وجود دارد. ارتش فنلاند همچنین هفته گذشته از شناسایی حمله‌ای به یک کشتی جنگی روسیه در همین منطقه، هم‌زمان با حملات پهپادی اوکراین، خبر داده بود. فنلاند اعلام کرده است که حمله به کشتی باری در ۳۰ آبان در آب‌های بین‌المللی رخ داد و ارتش این کشور احتمال می‌دهد اوکراین پشت این حمله بوده باشد. ورود کشتی آسیب‌دیده به آب‌های فنلاند، عملیات امداد را به موضوعی فرامرزی تبدیل کرد که نیازمند هماهنگی چندین کشور است.

تحلیل بلومبرگ از سناریوهای جنگ و اقتصاد بریتانیا

در جریان جداگانه‌ای، گزارش بلومبرگ از افراد آگاه حاکی از آن است که بن برنهام و نزدیک‌ترین همکارانش در بریتانیا، بیشتر از مسائل داخلی، درگیر پیامدهای احتمالی جنگ با ایران بوده‌اند. بر اساس این گزارش، لندن احتمال دستیابی به توافقی میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی را اندک می‌داند و ارزیابی می‌کند که فشار اقتصادی نتوانسته است تهران را به دادن امتیاز وادارد. این نگاه با موضع علنی دولت آمریکا تفاوت دارد، جایی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو گفته‌اند فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی آسیب زده و ممکن است حمله‌ای گسترده لازم نباشد.

تأثیر مستقیم تنش‌ها بر تورم و بازار انرژی بریتانیا

اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی بریتانیا، در ۲۷ آذر گفت اگر درگیری طولانی شود، افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره لازم خواهد بود. تورم بریتانیا این هفته به ۳.۶ درصد رسید و بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند ممکن است به پنج درصد نزدیک شود. بازارها دست‌کم یک افزایش دیگر نرخ بهره تا ماه فوریه و حتی سه افزایش دیگر را در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند. بلومبرگ همچنین نوشت سقف هزینه انرژی خانوارها ممکن است در ژانویه ۲۵ درصد بالا برود که فشار بحران هزینه زندگی را بیشتر می‌کند.

موضع بریتانیا در برابر درخواست‌های واشنگتن برای استفاده از پایگاه‌ها

بریتانیا و چند کشور عربی حوزه خلیج فارس به‌طور خصوصی از واشینگتن خواسته‌اند حملات تازه‌ای انجام ندهد. مقام‌های این کشورها نگرانند ازسرگیری جنگ، به تلافی جمهوری اسلامی در منطقه و آسیب طولانی‌مدت به جریان انرژی منجر شود. برآورد مقام‌های بریتانیایی این است که ایران همچنان ذخایر موشکی و توان نظامی و سایبری قابل توجهی دارد. منابع بلومبرگ گفتند مقام‌های بریتانیایی اکنون احتمال حمله دوباره را جدی‌تر می‌دانند و برنهام و وزیرانش در هفته‌های اخیر سناریوهای مختلف را بررسی کرده‌اند، از جمله رد درخواست آمریکا یا موافقت با استفاده از پایگاه‌ها پس از آغاز عملیات.