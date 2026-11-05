گزارش تحولات اخیر: آتش‌سوزی چندین نفتکش در تنگه هرمز، ادامه آلودگی نفتی خلیج فارس و دیدار پوتین با محسن رضایی در مسکو برای بررسی همکاری‌های استراتژیک.

رویدادهای اخیر در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز ، همراه با تحولات دیپلماتیک تهران و مسکو، موجی از بی‌ثباتی را در آب‌های استراتژیک و روابط بین‌المللی ایجاد کرده است. همزمان با مشاهده آلودگی‌های نفتی جدید در سواحل جزایر قشم و هرمز، گزارش‌های متعددی از آتش‌سوزی نفتکش‌ها در مجاورت تنگه هرمز منتشر شده است. در این میان، دیدار میان رئیس‌جمهوری روسیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر اهمیت همکاری‌های راهبردی دو کشور در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای تأکید دارد.

آتش‌سوزی نفتکش‌ها در تنگه هرمز

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه در اطلاعیه‌های جداگانه خبر از آتش‌گرفتن پنج نفتکش و یک یدک‌کش در محدوده تنگه هرمز دادند. مقام‌های نظامی ایران مدعی شدند که دست‌کم چهار نفتکش بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار حریق شده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، یک نفتکش بزرگ در ساعات شب هنگام عبور از جنوب تنگه هرمز با مین برخورد کرده و متوقف شد. سپاه پاسداران این مسیر را گذرگاه غیرقانونی توصیف کرده و اعلام داشت که کشتی مذکور بدون رعایت محدودیت‌های جمهوری اسلامی قصد عبور داشته است.

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در حادثه‌ای دیگر، یک نفتکش بزرگ هنگام خروج از بخش شرقی تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی گسترده شد و از حرکت بازماند. یک یدک‌کش که برای مهار حریق به سمت این نفتکش حرکت کرده بود نیز در آتش سوخت. ساعاتی بعد، ارتش جمهوری اسلامی خبر از وقوع سه حادثه دیگر داد. طبق گزارش خبرگزاری ایرنا، یک نفتکش در صبح پنجشنبه در آب‌های شرقی تنگه هرمز با مین برخورد کرد و آتش گرفت. همچنین دو نفتکش دیگر در حوالی ظهر در همین منطقه به مین برخورد کرده و دچار حریق شدند.

همزمان با گزارش‌های ایران، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) از حمله به یک نفتکش در آب‌های خلیج فارس خبر داد. این نهاد اعلام کرد که این کشتی در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری شمال سواحل قطر هدف دو پرتابه ناشناس قرار گرفته است. محل این حادثه حدود ۵۰۰ کیلومتر غرب تنگه هرمز واقع شده و هنوز ارتباط آن با حوادث گزارش‌شده توسط ایران تایید نشده است. مرکز UKMTO از کشتی‌های عبوری خواسته است در این منطقه احتیاط کرده و فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند.

آلودگی نفتی و چالش‌های زیست‌محیطی

آلودگی ناشی از مواد نفتی در بخش‌هایی از سواحل خلیج فارس همچنان ادامه دارد و تلاش‌های پاکسازی نتوانسته از بازگشت آن جلوگیری کند. امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کرد که آلودگی‌های تازه‌ای در سواحل جزایر قشم و هرمز مشاهده شده است. به گفته او، حدود دو هفته پیش بخشی از ساحل منطقه تورگان در جزیره قشم آلوده شد و اگرچه بخش عمده آن جمع‌آوری شده، منشأ دقیق آن هنوز مشخص نیست.

امید صدیقی احتمال داد که نشت مواد نفتی از کشتی‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ عامل این آلودگی باشد، اما شواهد قطعی ارائه نشده است. در جزیره هرمز نیز بقایای مواد نفتی به شکل توده‌های چسبنده و قیرمانند در ساحل دیده شده که برای زیست‌بوم ساحلی مخاطره‌آمیز هستند. مدیرکل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی توضیح داد که جریان‌های دریایی در دو تا سه ماه گذشته مواد نفتی را دوباره به سواحل قشم منتقل کرده‌اند. او تأکید کرد تا زمانی که امکان جمع‌آوری لکه‌ها در دریا فراهم نشود، پاکسازی ساحلی راهکاری پایدار نیست.

دیدار پوتین با محسن رضایی در مسکو

رئیس‌جمهوری روسیه، روز پنجشنبه ۱۴ آبان (۵ نوامبر) در کاخ کرملین با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیدار کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی‌های سیاسی و امنیتی تهران و مسکو و در بحبوحه تنش‌های میان ایران و آمریکا برگزار شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، حضور محسن رضایی را در کرملین تایید کرد اما جزئیات مذاکرات را منتشر نکرد. در این دیدار یوری اوشاکوف و ایگور کاستیوکوف از جانب روسیه حضور داشتند.

از سوی جمهوری اسلامی، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه محسن رضایی را همراهی کردند. این دومین گفت‌وگوی پوتین و رضایی در چهار روز اخیر است. دو طرف روز دوشنبه ۱۱ آبان نیز در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و وضعیت خاورمیانه گفت‌وگو کرده بودند. در آن تماس نیز بر ضرورت ادامه همکاری‌های راهبردی دو کشور بر اساس برنامه‌های توافق‌شده رهبران تأکید شده بود.