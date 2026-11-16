سپاه پاسداران از انفجار نفتکش‌ها در تنگه هرمز خبر داد؛ در حالی که تظاهرات میلیونی در پراگ جمهوری چک علیه سیاست‌های دولت بابیش برگزار شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران در روز دوشنبه بیست و پنجم آبان اعلام کرد که دو نفتکش تجاری در تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شده‌اند. این ادعا همزمان با گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا مبنی بر اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش دیگر در همین آبراه استراتژیک منتشر شد.

جزئیات برخورد نفتکش‌ها با مین در تنگه هرمز

سپاه پاسداران مدعی شد که کشتی‌های مذکور با هدایت افسران آمریکایی قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند که منجر به وقوع حادثه شد. نیروی دریایی ارتش ایران نیز در بیانیه‌ای جداگانه تایید کرد که یک نفتکش دیگر در بامداد دوشنبه در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی و توقف حرکت شده است.

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به گزارش منابع ایرانی، از روز یکشنبه تا زمان اعلام این خبر، مجموعاً شش نفتکش در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی یا غرق شدن شده‌اند. این نیروها شرکت‌های نفتی را هشدار دادند که مسیر جنوبی این آبراه مین‌گذاری شده و عبور از آن خطرات جانی و مالی بالایی دارد.

گزارش‌های متناقض بریتانیایی و وضعیت دریانوردان

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که گزارش دریافت درباره اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز، منجر به آتش‌سوزی در موتورخانه آن شده است. این نهاد تأکید کرد که تمامی خدمه کشتی در امان هستند اما میزان دقیق خسارت‌های مالی و پیامدهای زیست‌محیطی هنوز مشخص نیست.

هنوز مشخص نشده است که حادثه گزارش‌شده توسط نهاد بریتانیایی مربوط به یکی از همان نفتکش‌های مورد اشاره توسط نیروهای ایرانی است یا رویدادی کاملاً جداگانه. ادعای سپاه پاسداران درباره تعداد شش نفتکش غرق‌شده نیز تاکنون به صورت مستقل تایید نشده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین از نزدیک شدن قایقی حامل چهار فرد مسلح به یک نفتکش در فاصله ۴۳۰ مایل دریایی شرق جزیره سقطری یمن هشدار داده است.

تغییرات بازار نفت و کاهش صادرات ایران به چین

در حوزه اقتصادی، کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین به دلیل محاصره دریایی توسط آمریکا، عراق و عربستان سعودی، فرصت را برای افزایش سهم بازرگانان عراقی و عربی فراهم کرده است. گزارش بلومبرگ در بیست و پنجم آبان نشان می‌دهد که شرکت سوئیسی مرکوریا هفته‌های اخیر تا بیست میلیون بشکه نفت عراق را به حداقل هشت پالایشگاه مستقل چینی فروخته است.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها ورتکسا، صادرات نفت ایران به چین از حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز پیش از جنگ، به کمتر از صد هزار بشکه در روز در ماه اکتبر سقوط کرده است. ذخایر نفت ایران در نفتکش‌ها نیز رو به اتمام است و خرید نفت از روسیه و ونزوئلا نتوانسته این کمبود را جبران کند. پالایشگاه‌های مستقل چین که پیش‌تر از نفت ایران استفاده می‌کردند، اکنون با هزینه بالاتر برای خرید نفت جایگزین مواجه شده‌اند.

تظاهرات میلیونی در پراگ علیه سیاست‌های آندری بابیش

در حالی که تنش‌های دریایی در خاورمیانه ادامه دارد، صدها هزار نفر در پراگ پایتخت جمهوری چک روز یکشنبه بیست و چهارم آبان به خیابان‌ها آمدند تا از استقلال رسانه‌های عمومی دفاع کنند. سازمان مردم‌نهاد یک میلیون لحظه برای دموکراسی اعلام کرد که بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار نفر در این تجمع گسترده شرکت کرده‌اند.

اعتراضات کنونی به برنامه‌ای مربوط است که آندری بابیش، نخست‌وزیر دست راستی و میلیاردر جمهوری چک، برای کنترل تأمین بودجه رادیو و تلویزیون چک در پیش دارد. معترضان بر این باورند که این اقدام منجر به وابستگی رسانه‌ها به حکومت و از دست رفتن استقلال خبری می‌شود. ناظران معتقدند که حضور عظیم مردم در این تظاهرات، بی‌سابقه‌ترین تجمع ضد دولتی از سال ۱۹۸۹ و پس از انقلاب مخملی است.

آندری بابیش در پاسخ به این انتقادات گسترده مدعی شده که اجرای این طرح به استقلال محتوای خبری لطمه نمی‌زند و دولت قصد ملی‌کردن رسانه‌ها را ندارد. او در هفته گذشته تاکید کرد که رسانه‌ها تنها باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. دو هفته پیش، تمام کارکنان رادیو و تلویزیون چک در یک اعتصاب یک‌روزه دست به عصیان زدند که با حمایت دانشجویان و دانش‌آموزان در سراسر کشور مواجه شد.