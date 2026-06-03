جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با کشته شدن علی خامنه‌ای آغاز شد. پس از چهل روز، آتش‌بسی دو‌هفته‌ای برقرار شد که ترامپ آن را تمدید کرد. تنش بر سر تنگه هرمز ادامه دارد و حملات موشکی و پهپادی دو طرف همچنان جریان دارد.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در پی آن شماری از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند.

این رویداد تحولی عظیم در منطقه ایجاد کرد و پس از چهل روز، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقی‌مانده از این آتش‌بس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقام‌های پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنش‌ها بر سر کنترل تنگه هرمز به اوج خود رسیده بود.

تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آب‌راه مهم بین‌المللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه به‌دلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است. در هفته‌های گذشته، تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا گرفته است.

آخرین خبرها از تحولات جنگ نشان می‌دهد که تد کروز، سناتور بانفوذ جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ خرداد (۲ ژوئن) در پلتفرم ایکس نوشت که خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ شامل باز شدن تنگه هرمز، توقف کامل غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی‌شده و قطع تامین مالی تروریسم درست هستند. او در ادامه افزود: غنی‌سازی تنها یک هدف دارد و آن ساخت سلاح هسته‌ای است.

این سناتور پرنفوذ همچنین گفته است که او و مارکو روبیو، وزیر خارجه، درباره راه‌هایی گفت‌وگو کرده‌اند که اطمینان حاصل شود ایران نتواند از خطوط قرمز عبور کند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سپاه پاسداران از حملات جدید موشکی و پهپادی خبر دادند. کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی ایران خبر داد و در بحرین آژیر خطر به صدا درآمد.

وزارت کشور بحرین بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد (۳ ژوئن) از شهروندان و ساکنان این کشور خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیک‌ترین مکان امن بروند. سنتکام هم تائید کرد که چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی و یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کردند. همچنین بامداد روز چهارشنبه موج دیگری از پهپادهای منتسب به ایران که قصد حمله به نیروهای آمریکایی در کویت را داشتند، توسط سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا سرنگون شدند.

سنتکام شامگاه سه‌شنبه نیز در پلتفرم خود در شبکه ایکس خبر داد که نیروهای آمریکایی نفتکش "ام‌تی‌لکسی" خالی از محموله را که با پرچم بوتسوانا هنگام عبور از آب‌های بین‌المللی به سمت جزیره خارک بوده، از کار انداختند. به گفته سنتکام، خدمه این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند و طی یک دوره ۲۴ ساعته چندین بار از تبعیت از دستورات نیروهای آمریکایی خودداری کردند.

در نهایت یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی آن را از کار انداخت و مانع رسیدن نفتکش به ایران شد. آوریل اجرای محاصره تمامی ترددهای دریایی به مقصد و از مبدا بنادر ایران را آغاز کرده است و نیروهای آمریکایی تا کنون شش کشتی تجاری را از کار انداخته و ۱۲۲ خدمه را بازداشت کرده‌اند.

سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ شبانه اعلام کرد که در پاسخ به حمله آمریکا به یک نفت‌کش ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز، یک شناور متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی را هدف قرار داده است. در بیانیه سپاه گفته شده است که در پی حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در جنوب جزیره قشم، نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه و پایگاه‌ها و مراکز دریایی آن کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

سنتکام بلافاصله ادعای سپاه پاسداران در مورد حمله موشکی و پهپادی به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین و یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را تکذیب کرد و گفت تمامی حملات ایران به نیروهای آمریکایی شکست خورد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در شرایطی این حملات را انجام می‌دهند که مذاکرات میان دو طرف عملا متوقف شده و در چارچوب یک آتش‌بس شکننده قرار گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل کنترل قلعه استراتژیک بوفور در جنوب لبنان را در دست گرفت. این پیشروی عمیق، از اهمیتی نمادین برخوردار است. به گفته وال‌استریت ژورنال، امارات در طول جنگ ده‌ها بار به ایران حمله هوایی کرد که یک روز پس از اعلام آتش‌بس پایان یافت. در غزه، قیمت کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از مردم حتی توان خرید گوشت یا لباس را ندارند.

حملات روسیه به خارکیف و خرسون چندین زخمی بر جا گذاشت و در حمله پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین چندین نفر زخمی شدند. زلنسکی خواستار آغاز گفت‌وگوهای صلح پیش از زمستان شد. نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که تحت کنترل روسیه است، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و آژانس اتمی خواستار بازدید از این تأسیسات شد. در همین حال، پزشک کاخ سفید سلامت جسمی و ذهنی ترامپ را تأیید کرده است، اما برخی پرسش‌ها درباره وضعیت سلامت او همچنان مطرح هستند.

این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و گستردگی بحران‌های منطقه‌ای و جهانی است که نیازمند توجه فوری جامعه بین‌المللی است





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