دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از توافق آتشبس ۱۰ روزه میان لبنان و اسرائیل خبر داد. این توافق پس از تماسهای تلفنی ترامپ با رهبران دو کشور حاصل شد و اولین گفتگوی مستقیم بین نمایندگان اسرائیل و لبنان در ۳۴ سال اخیر را رقم زد. واشینگتن تلاش دارد با دور کردن این روند از نفوذ ایران، مسیری جدید برای صلح در منطقه بگشاید.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه ۲۷ فروردین از توافق آتشبس ۱۰ روزه میان لبنان و اسرائیل از ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا خبر داد. این توافق پس از تماسهای تلفنی جداگانه ترامپ با رهبران دو کشور حاصل شد. او با اشاره به دیدار نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشینگتن که نخستین دیدار رسمی آنها در ۳۴ سال اخیر بود و با حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، انجام شد، بر تداوم تلاشها برای برقراری صلح تأکید کرد.
ترامپ اعلام کرد که به جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، دستور داده است تا با همکاری طرفهای اسرائیلی و لبنانی، زمینه را برای رسیدن به یک صلح پایدار فراهم کنند. او در پیامی بر روی شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: باعث افتخار من است که ۹ جنگ را در سراسر جهان حلوفصل کردهام و این دهمین آنها خواهد بود؛ پس بیایید کار را تمام کنیم! این آتشبس در حالی اعلام شد که نشست بنیامین نتانیاهو با اعضای کابینه خود در روز گذشته، نتیجه مشخصی درباره اعلام آتشبس با لبنان در پی نداشت. روزنامه اسرائیلی «معاریو» نیز در نظرسنجی از شهروندان اسرائیلی، اعلام کرد که ۷۷ درصد مردم با اجرای آتشبس با لبنان مخالف هستند. از سوی دیگر، این آتشبس برای رئیسجمهور لبنان و دولت این کشور گامی مهم و رو به جلو محسوب میشود. آنها در روزهای گذشته، به دلیل ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل، به شدت از سوی حزبالله و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی مورد هجوم تبلیغاتی قرار گرفتند و به «خیانت» به کشور و «خون شهدا» متهم شدند. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تلاش داشت، آتشبس لبنان با اسرائیل را بخشی از راهکار خود و حزبالله نشان دهد که از طریق فشارهای آنها، بر نخستوزیر اسرائیل تحمیل میشود. اما ایالات متحده با ابتکار خود، روند مذاکرات لبنان و اسرائیل را از فرآیند آتشبس آمریکا با جمهوری اسلامی جدا کرد. با دعوت از نمایندگان اسرائیل و لبنان برای انجام مذاکرات مستقیم در پایتخت آمریکا، پس از ۳۴ سال، راه جدیدی برای صلح میان دو کشور گشوده شد که جمهوری اسلامی هیچ نقشی در آن نداشته و کاملاً مستقل از آن انجام میگیرد. خانم اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در واکنش به اعلام آتشبس میان اسرائیل و لبنان، از این تصمیم استقبال کرد و آمادگی خود را برای کمکهای انسانی به لبنان و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور اعلام نمود. دفتر رئیسجمهور فرانسه نیز با صدور بیانیهای، از اعلام آتشبس میان اسرائیل و لبنان حمایت کرد و اشاره نمود که مهم است که اجرای این آتشبس را در عمل ببینیم. این توافق نقطه عطفی در روابط میان دو کشور محسوب میشود و امیدوارکننده برای آینده منطقه است. جزئیات دقیقتر این توافق هنوز به طور کامل منتشر نشده است، اما انتظار میرود که این آتشبس به کاهش تنشها و ایجاد فرصتی برای مذاکرات سیاسی سازنده کمک کند. تلاشهای دیپلماتیک آمریکا برای حل و فصل مناقشات منطقهای، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است و این موفقیت میتواند زمینهساز حل و فصل دیگر اختلافات مشابه در خاورمیانه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده است که این توافق حاصل تعامل مستقیم و سازنده میان طرفین و با تسهیلگری فعال ایالات متحده است. این اتفاق نشاندهنده اراده سیاسی رهبران دو کشور برای یافتن راهحلهای مسالمتآمیز و گام برداشتن به سوی ثبات منطقهای است، که جمهوری اسلامی ایران از آن هراس دارد و در تلاش است تا با ایجاد وقفه در این روند، نقش خود را حفظ کند، اما موفق به این امر نشده است. فشارها و تحریمهای بینالمللی علیه ایران نیز میتواند به انزوای این کشور در منطقه و تلاشهایش برای ایجاد بیثباتی کمک کند. جامعه جهانی با استقبال از این آتشبس، بر اهمیت ادامه گفتگوها و پایبندی به تعهدات تأکید کرده است. امیدواریها برای ایجاد یک چشمانداز صلحآمیز در منطقه بیش از پیش شده است و این دستاورد میتواند الهامبخش سایر کشورها برای حل مسالمتآمیز اختلافات خود باشد. ترامپ تاکید کرده است که این آتشبس، نقطه پایانی بر دههها درگیری و تنش خواهد بود و مسیر را برای آیندهای روشنتر هموار میسازد. این در حالی است که مخالفان داخلی در اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردهاند، اما حمایت بینالمللی از این آتشبس، امیدها را برای موفقیت آن زنده نگه داشته است. انتظار میرود که در روزهای آینده، جزئیات بیشتری از این توافق و گامهای بعدی در مسیر صلح منتشر شود
دونالد ترامپ آتشبس لبنان و اسرائیل دیپلماسی آمریکا ایران و منطقه صلح خاورمیانه