در حالی که مهلت آتش‌بس میان ایران و آمریکا رو به پایان است، هیئت‌های مذاکره‌کننده هنوز در اسلام‌آباد حضور نیافته‌اند. تنش‌ها در حوزه‌های سیاسی، نظامی و حتی هوانوردی به اوج خود رسیده و ادعاهای جنجالی سفارت ایران در کابل و هشدارهای صریح مقامات آمریکایی، آینده مذاکرات را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

در آستانه پایان مهلت آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، فضای سیاسی منطقه در وضعیتی بی‌سابقه از ابهام و تنش قرار گرفته است. در حالی که تنها ۲۴ ساعت تا اتمام این مهلت باقی مانده، گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئت‌های مذاکره‌کننده دو طرف هنوز در اسلام‌آباد حضور نیافته‌اند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ، بر این باور است که علی‌رغم لفاظی‌های تند و تهدیدهای نظامی، فشار وضعیت معیشتی و فشارهای بین‌المللی، حکومت ایران را در وضعیتی قرار داده که مذاکره برای آن به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

در همین راستا، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم آتش‌بس، از تهران خواست تا با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده، پاسخی سازنده به پیشنهادهای ایالات متحده بدهد و از این پنجره دیپلماتیک برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران استفاده کند. در مقابل، وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با لحنی قاطع تأکید کرد که خط قرمز ایران همچنان بحث غنی‌سازی است و هرگونه گزارش مبنی بر خروج اورانیوم از کشور را ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه دانست. در سوی دیگر میدان، تحولات نظامی و امنیتی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که نفتکش سیلی سیتی با موفقیت از سد تهدیدات ناوگروه آمریکایی عبور کرده و وارد آب‌های سرزمینی ایران شده است. همزمان، ادعاهای عجیب و بی‌سابقه‌ای از سوی سفارت ایران در کابل در شبکه اجتماعی ایکس مطرح شد که مدعی بود جمهوری اسلامی با هدف پایان دادن به خشکسالی، مراکز تغییر اقلیم امارات را هدف حمله قرار داده است؛ ادعایی که بازتاب گسترده‌ای در فضای بین‌الملل داشت. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنانی تند با مقایسه تهدیدات اتمی ایران با فجایع تاریخی، بار دیگر بر عزم جدی اسرائیل و آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی خضریان، از دیگر نمایندگان مجلس، اعلام کرده است که جریان‌های سیاسی نزدیک به قالیباف نیز تمایلی به حضور در مذاکرات بدون دستور کار شفاف ندارند و آن را ابزاری برای بازی‌های اقتصادی آمریکا می‌دانند. تنش‌ها تنها به حوزه‌های سیاسی و نظامی محدود نشده و زیرساخت‌های کشور نیز در وضعیت آماده‌باش قرار دارند. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با هشداری صریح نسبت به پیامدهای عدم مذاکره برای تهران سخن گفته، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از تغییرات در برنامه پروازها خبر داده است. بازگشایی فرودگاه‌های کرمان و یزد و برقراری مجدد برخی پروازهای بین‌المللی به مقصد مسقط و ترکیه، نشان‌دهنده تلاشی برای عادی‌سازی نسبی شرایط در سایه تهدیدهای قریب‌الوقوع است. تحلیلگران معتقدند که حتی در صورت تعدیل شروط واشینگتن، هرگونه توافق در این شرایط برای حاکمیت ایران به منزله پذیرش محدودیت‌های گسترده و تسلیم در برابر فشار حداکثری خواهد بود. اکنون همه نگاه‌ها به اسلام‌آباد دوخته شده است تا مشخص شود آیا دیپلماسی در لحظه آخر پیروز می‌شود یا منطقه شاهد دور جدیدی از درگیری‌ها خواهد بود که می‌تواند سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور را برای سال‌های متمادی تغییر دهد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات هسته‌ای آتش‌بس ایران و آمریکا سیاست خارجی تنش‌های منطقه‌ای اسلام‌آباد

United States Latest News, United States Headlines