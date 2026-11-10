آتش‌سوزی سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی مهار شده و تمام کارکنان بدون آسیب تخلیه شده‌اند. این حادثه در شرایطی رخ داده که کمبود گاز در کشور تشدید شده است.

شرکت نفت و گاز پارس روز سه‌شنبه ۱۹ آبان از وقوع آتش‌سوزی در یکی از سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد. این شرکت اعلام کرد که حریق مهار شده و تمامی کارکنان این سکو در سلامت کامل از محل خارج شده‌اند.

در بیانیه نفت و گاز پارس که در رسانه‌های ایران منتشر شده، آمده است که عملیات تخلیه همزمان با مهار آتش انجام شده و هیچ آسیبی به کارکنان نرسیده است.

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علت آتش‌سوزی سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی چیست؟

نفت و گاز پارس تاکنون توضیحی درباره علت آتش‌سوزی سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی ارائه نکرده است. این موضوع در بیانیه رسمی شرکت مطرح نشده و هنوز منبع رسمی دیگری درباره آن اعلام نشده است.

خبرگزاری فارس به نقل از احمد زراعتکار، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، دو احتمال را برای این حادثه مطرح کرده است. این دو احتمال "نشت گاز" و "حادثه عملیاتی" عنوان شده‌اند، اما در منبع خبر تایید نهایی هیچ‌کدام از آن‌ها ذکر نشده است.

تولید گاز سکوی فاز ۱۴ در برابر ظرفیت پارس جنوبی

احمد زراعتکار میزان تولید گاز سکوی فاز ۱۴ پارس را روزانه ۱۴.۵ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. این رقم برای سکوی آتش‌گرفته، عددی مشخص و قابل استناد است که در گزارش فارس منتشر شده است.

به گفته زراعتکار، این میزان تولید در مقایسه با تولید بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعبی پارس جنوبی سهم محدودی دارد. به همین دلیل، اثر مستقیم این سکو بر کل تولید گاز این میدان مشترک، بر اساس اظهارات معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، کمتر از سهم کل میدان ارزیابی می‌شود.

کاهش ۲۵ درصدی تولید گاز و پیامدهای حادثه

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، کاهش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید گاز ایران را در پی حملات آمریکا و اسراییل تایید کرده بود. او این اظهارات را روز ۱۳ آبان مطرح کرد و آن را به آسیب دیدن تاسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ ۴۰ روزه نسبت داد.

مقام‌های وزارت نفت ایران طی روزهای اخیر از تشدید کمبود گاز در کشور خبر داده‌اند. آتش‌سوزی سکوی فاز ۱۴ در همین شرایط رخ داده و هرگونه افت تولید در این سکو به وضعیت کلی عرضه گاز در کشور اضافه می‌شود.

گزارش‌ها درباره زمان بازگشت سکوی فاز ۱۴ به چرخه تولید یا زمان مشخص برای انتشار نتایج بررسی علت حادثه اشاره‌ای ندارند. تا زمان انتشار اطلاعات رسمی بیشتر، مسیر بازگشت تولید این سکو و نتایج احتمالی بررسی فنی نامشخص باقی مانده است.