در پی ۴۰ روز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، طرفین بر سر آتشبس دو هفتهای با میانجیگری پاکستان به توافق رسیدند. این خبر، که با عقبنشینی ترامپ همراه بود، تحلیلگران را به بررسی پیامدهای این تحول و ارزیابی استراتژیهای اتخاذ شده توسط ایران و آمریکا وامیدارد.
هوانگ جیانگ روز جمعه به اسپوتنیک گفت: ایران میداند که زمان به نفع این کشور است. حتی اگر مذاکرات به بنبست برسد، آتشبس به معنای ۱۴ روز دیگر تا تصمیمگیری است، زمانی که ترامپ مجبور به خروج نیروهایش از منطقه خواهد شد. به گزارش ایرنا، به گفته جیانگ، در این راستا ایران «به ترامپ فرصت عقبنشینی داد و در عین حال ظرفیت اقتصادی ایران را حفظ کرد.» تران هوانگ یک کارشناس ویتنامی دیگر گفت: آمریکا میخواهد از این جنگ خارج شود.
اقدامات آن کاملاً نمایشی و شتاب زده به نظر میرسد که نشان میدهد دیپلماسی آمریکا تحت فشار شدید است و ممکن است به محدودیتهای خود رسیده باشد. هوانگ هشدار داد که تلاشهای احتمالی آمریکا برای پایان دادن به جنگ میتواند توسط اسرائیل مختل شود، زیرا اسرائیل نمیتواند به آمریکا اجازه دهد «به راحتی از این دام فرار کند.» جنگ (تجاوزکارانه) آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث شوک جهانی انرژی شده و قیمت نفت و هزینههای سوخت را برای مصرفکنندگان در سراسر جهان افزایش داد. این جنگ عملاً جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز که شریان حیاتی برای حدود یک پنجم صادران نفت جهان است را مسدود کرد. در پی جنگ ۴۰ روزه رمضان و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، سرانجام بامداد چهارشنبه به وقت تهران (۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شمسی و سه شنبه شب به وقت شرق آمریکا برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۶ ) طرفین بر سر آتش بس دو هفته ای با میانجیگیری پاکستان برای انجام مذاکرات به منظور پایان دادن این جنگ و صلح دائمی توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه شنبه به وقت محلی ( ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیهای در شبکه «تروث سوشال» پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقبنشینی کرد. تحلیلگران بر این باورند که ایران با اتخاذ این استراتژی، ضمن حفظ توان اقتصادی خود، آمریکا را در موقعیتی قرار داد که مجبور به عقبنشینی شد. این عقبنشینی همچنین فرصتی برای ایران فراهم میکند تا با بهرهگیری از زمان، به تقویت موقعیت خود در منطقه بپردازد و برای هرگونه مذاکره احتمالی آماده شود. این استراتژی هوشمندانه، نشاندهنده درک عمیق ایران از معادلات منطقهای و جهانی است و توانایی این کشور در مدیریت بحران و بهرهبرداری از فرصتها را به نمایش میگذارد. تصمیم به آتشبس و مذاکره نیز نشان از عقلانیت و دوراندیشی رهبران ایران دارد که به جای ادامه جنگ، راه حل دیپلماتیک را انتخاب کردند تا از تلفات بیشتر و تخریب زیرساختها جلوگیری کنند. این اقدام، پیام مثبتی به جامعه جهانی ارسال کرد و نشان داد که ایران به دنبال صلح و ثبات در منطقه است. آمریکا، با وجود تلاشهای اولیه برای ادامه جنگ، در نهایت مجبور به پذیرش آتشبس و عقبنشینی شد. این امر، نشاندهنده محدودیتهای قدرت نظامی آمریکا و ناتوانی آن در دستیابی به اهداف خود در این جنگ بود. فشارهای داخلی و بینالمللی، همراه با مقاومت سرسختانه ایران، باعث شد که آمریکا در این منازعه شکست بخورد. عقبنشینی آمریکا، پیامدهای مهمی برای منطقه و جهان خواهد داشت. این امر میتواند به تقویت نقش ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه منجر شود. همچنین، میتواند باعث تضعیف موقعیت آمریکا در خاورمیانه و کاهش اعتبار آن در جهان شود. آتشبس و مذاکرات صلح، فرصتی برای حل و فصل اختلافات و ایجاد ثبات در منطقه فراهم میکند. با این حال، دستیابی به صلح پایدار، مستلزم تلاشهای مستمر و تعهد جدی طرفین به رعایت مفاد توافقنامه است. جامعه جهانی نیز باید از این روند حمایت کند و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تلاش کند. در این میان، نقش میانجیگران، بهویژه پاکستان، بسیار مهم خواهد بود. پاکستان، با ایفای نقش میانجی، توانست زمینه را برای مذاکرات فراهم کند و طرفین را به سمت صلح هدایت کند. موفقیت این تلاشها، میتواند الگویی برای حل و فصل سایر منازعات در منطقه باشد
