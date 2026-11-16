ارتش ایران آتش‌سوزی در نفتکش به دلیل برخورد با مین در شرق تنگه هرمز را تایید کرد؛ همزمان سنتکام حضور ناو تئودور روزولت و سه ناو آمریکایی در منطقه را اعلام نمود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه از آتش‌سوزی در یک نفتکش که بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار خسارت شده بود، خبر داد. این نیروی نظامی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته چهارمین نفتکش در این محدوده پس از برخورد با مین دچار آتش‌سوزی و آسیب شدید شده است.

بر اساس بیانیه ارتش ایران، این نفتکش با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری خود در منطقه‌ای تردد داشته که ایران آن را منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز می‌نامد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز در همان زمان از دریافت گزارش حادثه‌ای در هفت مایل دریایی شمال شهر خصب در عمان خبر داد و تایید کرد که یک نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.

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جزئیات برخورد با مین و واکنش سپاه

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه خود نوشت که این حمله باعث از حرکت ایستادن نفتکش و آتش‌سوزی در موتورخانه آن شده است، اما نوع حمله را مشخص نکرد. این سازمان همچنین افزود که خدمه کشتی در سلامت کامل هستند و میزان دقیق خسارات و پیامدهای زیست‌محیطی هنوز مشخص نیست. سپاه پاسداران نیز در صبح همان روز از انفجار دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز خبر داد و مدعی شد این کشتی‌ها با هدایت مستقیم افسران آمریکایی و پشتیبانی جنگنده‌های ارتش آمریکا از مسیر جنوبی عبور می‌کردند.

نیروهای مسلح ایران در روزهای اخیر بارها از برخورد کشتی‌های مختلف با مین‌های دریایی در تنگه هرمز اطلاع داده‌اند. این رویدادها در حالی رخ داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و سایر مقامات ارشد این کشور بر تمایل واشنگتن برای حفظ وضع موجود در برخورد با ایران تاکید کرده‌اند. این رویکرد شامل ادامه محاصره دریایی و تلاش برای جلوگیری از ورود تسلیحات و اقلام مشمول تحریم از طریق زمینی و دریای خزر است.

حضور سه ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) شامگاه دوشنبه با انتشار تصویری از ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس تئودور روزولت تایید کرد که این کشتی در حال عبور از اقیانوس هند است و هم‌اکنون در محدوده مسئولیت سنتکام فعالیت می‌کند. رسانه‌های آمریکایی شامگاه یکشنبه نیز به نقل از مقامات آمریکا از ورود این ناو به خاورمیانه خبر داده بودند. ورود ناو یو‌اس‌اس تئودور روزولت باعث می‌شود تعداد ناوهای هواپیمابر و گروه‌های رزمی آمریکا در منطقه به سه عدد برسد.

تحلیلگران نظامی اشاره می‌کنند که این افزایش حضور نیروها در صورت تصمیم آقای ترامپ برای ازسرگیری جنگ با ایران، قدرت آتش ایالات متحده را به‌شدت تقویت خواهد کرد. همزمان با این تحولات ژئوپلیتیک، گزارش‌هایی از فعالیت پدافند هوایی در اصفهان منتشر شد که بعداً توسط اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان، شفاف‌سازی شد و اعلام کرد هیچ هواگرد متخاصمی در این استان مشاهده نشده و فعالیت‌ها مطابق برنامه معمول انجام می‌شود.