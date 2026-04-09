آتش‌بس اعلام‌شده در جنگ آمریکا و ایران، اگرچه باعث کاهش موقت قیمت نفت شد، اما نگرانی‌ها دربارهٔ ثبات و پایداری این وضعیت در بازار انرژی آسیا همچنان پابرجاست. وابستگی شدید آسیا به واردات نفت و گاز از خاورمیانه، این قاره را در برابر هرگونه اختلال در عرضهٔ انرژی آسیب‌پذیر کرده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که بازگشت کامل اوضاع به حالت عادی قبل از جنگ، با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر می‌رسد. این گزارش به بررسی تأثیرات آتش‌بس بر بازارها، نگرانی‌های موجود و ضرورت توجه به امنیت انرژی در آسیا می‌پردازد.

آسیا ، به عنوان یک قاره کلیدی در عرصه انرژی جهانی، وابستگی عمیقی به واردات نفت و گاز از خاورمیانه دارد. تأمین 60 درصد نفت و 80 درصد گاز وارداتی این قاره از این منطقه استراتژیک، آن را به شدت در برابر هرگونه اختلال در جریان انرژی آسیب‌پذیر می‌کند. جنگ بین آمریکا و ایران و به‌ویژه تهدید بسته شدن تنگهٔ هرمز، این شریان حیاتی انرژی، می‌تواند پیامدهای وخیمی برای اقتصاد آسیا داشته باشد.

آتش‌بس اعلام‌شده در جنگ، اگرچه توانسته است در کوتاه‌مدت تأثیری مثبت بر قیمت نفت داشته باشد، اما نگرانی‌های عمیقی در مورد پایداری این وضعیت وجود دارد. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که با توجه به آسیب‌های گسترده‌ای که در 40 روز گذشته به اقتصاد جهانی وارد شده و همچنین نبود چشم‌اندازی روشن از ثبات بلندمدت در منطقه، بازگشت کامل اوضاع به حالت عادی قبل از جنگ، تقریباً غیرممکن است.\واکنش سریع بازارها به اعلام آتش‌بس، نشان‌دهندهٔ اهمیت حیاتی تنگهٔ هرمز برای تجارت جهانی انرژی است. اندکی پس از اعلام توافق آتش‌بس دوهفته‌ای، بازارهای مالی در شرق آسیا، که اولین بازارهای جهان هستند که فعالیت خود را آغاز می‌کنند، با جهشی قابل‌توجه در شاخص سهام و کاهش 13 درصدی قیمت نفت برنت مواجه شدند. این تحولات نشان‌دهندهٔ کاهش نگرانی‌ها از بابت ریسک‌های کوتاه‌مدت عرضه بود. بااین‌حال، جسیکا گنائر، مدیر علمی مؤسسهٔ سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه نیو ساوت ولز در سیدنی استرالیا، نسبت به این آتش‌بس ابراز بدبینی کرد. او معتقد است که احتمال درگیری زمینی میان آمریکا و ایران هنوز وجود دارد و این آتش‌بس نمی‌تواند به یک توافق کامل و پایدار که منافع هر دو طرف را تأمین کند، منجر شود. حضور گستردهٔ نیروهای آمریکایی در منطقه و عدم خروج تفنگداران دریایی، نشان‌دهندهٔ این است که احتمال تشدید تنش همچنان پابرجاست. در صورت تداوم آتش‌بس و بازگشایی تنگهٔ هرمز، صادرکنندگان خاورمیانه می‌توانند محموله‌های نفتی خود را که در طول جنگ متوقف شده‌اند، به بازارها عرضه کنند و تا حدودی به آرامش در بازارهای جهانی انرژی کمک کنند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، حدود 130 میلیون بشکه نفت خام و 46 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی در انتظار عبور از تنگهٔ هرمز هستند و 1.3 میلیون تن گاز طبیعی مایع‌شده نیز در کشتی‌ها منتظرند.\اگرچه کاهش قیمت نفت خام می‌تواند خبر خوبی باشد، اما هزینه‌های سوخت جت همچنان بالا باقی خواهد ماند. ویلی والش، مدیرکل انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) در سنگاپور، به این نکته اشاره کرد که بازگشت به سطح عرضهٔ قبل از جنگ، ممکن است ماه‌ها طول بکشد. این جنگ و اختلال در عرضه، کشورهای آسیایی را مجبور به اتخاذ اقداماتی مانند کاهش تولید صنعتی، محدودیت مصرف سوخت و حتی تجدیدنظر در سیاست‌های انرژی کرده است. توقف صادرات سوخت جت توسط چین و تایلند، و محدودیت صادرات توسط کره جنوبی، این بحران را تشدید کرده است. این بحران همچنین اهمیت ذخایر استراتژیک نفت خام را برای کشورها برجسته کرد. والش تأکید کرد که امید است کشورهای آسیایی در آینده به امنیت انرژی خود توجه بیشتری نشان دهند و ذخایر راهبردی نفت خام را افزایش دهند. با وجود آتش‌بس، تردیدهایی در مورد بازگشت سریع فعالیت‌های تجاری به حالت عادی وجود دارد. شرکت‌های کشتیرانی و بیمه همچنان محتاط هستند و تمایلی به ورود به منطقه ناآرام ندارند. شرکت مرسک، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتیرانی جهان، اگرچه اعلام کرد که آتش‌بس فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند، اما تأکید کرد که امنیت کافی برای ازسرگیری عملیات عادی هنوز فراهم نشده است





آتش‌بس تنگه هرمز نفت گاز امنیت انرژی خاورمیانه آسیا

