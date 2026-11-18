سازمان تجارت دریایی بریتانیا از آتش‌سوزی و ناپدید شدن یک خدمه پس از حمله به نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. جزئیات کامل حادثه و تلاش‌های جستجو را بخوانید.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داد که یک نفتکش در آب‌های تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت و آتش‌سوزی در عرشه آن رخ داد که خوشبختانه مهار شده است. این سازمان اعلام کرد که یک عضو از خدمه کشتی پس از این حادثه ناپدید شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن او همچنان ادامه دارد.

جزئیات حمله به نفتکش در آب‌های عمان

به گزارش سازمان UKMTO، این نهاد با تأخیر دریافت کرده است که گزارش‌هایی از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۱۳ مایل دریایی در شمال خصب عمان منتشر شده است. مقام‌های محلی تأیید کرده‌اند که یک نفتکش در داخل تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت. در پی این انفجار، آتش‌سوزی در عرشه کشتی شعله‌ور شد که تیم‌های امدادی توانستند آن را کنترل و مهار کنند. با این حال، میزان خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات آن هنوز مشخص نیست.

Also read برخورد حسین‌الله‌کرم با اقدامات گذشته گروه انصار حزب‌الله

وضعیت خدمه و تلاش‌های جست‌وجو

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مقامات دریایی بریتانیا، وضعیت یکی از اعضای خدمه کشتی نامشخص است و اثری از او پیدا نشده است. عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه حادثه‌دیده فعال است و تلاش می‌شود تا هرچه سریع‌تر سرنوشت فرد مفقودالاثر روشن شود. سازمان UKMTO در بیانه خود تأکید کرده که هنوز اطلاعات دقیقی درباره تعداد دقیق مجروحین یا آسیب‌های ساختاری کشتی در دسترس نیست و باید منتظر نتایج بررسی‌های کارشناسی بود.

پیامدهای زیست‌محیطی و امنیتی

یکی از نگرانی‌های اصلی پس از آتش‌سوزی نفتکش، احتمال نشت مواد نفتی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در اکوسیستم حساس تنگه هرمز است. تاکنون گزارش رسمی از نشت گسترده نفت منتشر نشده، اما سازمان UKMTO اعلام کرده که پیامدهای محیط‌زیستی این حادثه هنوز مشخص نیست. این مورد می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر آب‌های منطقه و حیات دریایی داشته باشد که نیاز به پایش دقیق دارد. همچنین، امنیت کشتی‌های تجاری در این آبراه استراتژیک پس از این رویداد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.