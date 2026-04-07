در پی تنشهای فزاینده میان ایران و آمریکا، اخباری از توافق آتشبس مشروط و بازگشایی تنگه هرمز منتشر شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، با پذیرش آتشبس دو هفتهای، خواستار بازگشایی امن و فوری تنگه هرمز شده است. در مقابل، ایران نیز شروطی را برای توقف حملات و آغاز مذاکرات مطرح کرده است. این خبرها، امیدهایی را برای کاهش تنشها و یافتن راهحل دیپلماتیک در منطقه ایجاد کرده است.
اسرائیل اعلام کرد که بر اساس ارزیابیهای اولیه، موشک بالستیکی که لحظاتی پیش از سوی ایران به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد، رهگیری و منهدم شد. این خبر پس از آن منتشر شد که تنشها میان ایران و اسرائیل به اوج خود رسید و حملاتی از سوی هر دو طرف انجام شد. باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت که آتشبس عصر سهشنبه به وقت شرق آمریکا (حوالی ۳ بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین در ایران ) آغاز میشود.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «ارزیابی ما این است که رسیدن دستورات به ردههای میدانی سپاه پاسداران زمان میبرد.» دقایقی پس از انتشار بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره پذیرش آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز در شبکه اجتماعی ایکس، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تصویری از این بیانیه را با یک جمله کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد: بیانه رسمی ایران. واکنشها به این خبر در شبکههای اجتماعی و محافل سیاسی بینالمللی نیز فراگیر بود و تحلیلگران و کارشناسان، به بررسی پیامدها و جوانب مختلف این آتشبس احتمالی پرداختند.\رویترز به نقل از مقامات امارات متحده عربی خبر داد که بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین سامانه پدافند هوایی این کشور با موشکها و پهپادهای ایران درگیر شده است. این درگیریها نشاندهنده گسترش درگیریها در منطقه و نگرانیها درباره تشدید تنشها است. ارتش اسرائیل حوالی ۳ بامداد اعلام کرد که موشکهایی را شناسایی کرده که در حال حرکت از سوی ایران به این کشور هستند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیهای اعلام کرد که اگر حملات علیه ایران متوقف شود، حکومت ایران نیز حملات را متوقف خواهد کرد و «عبور امن از تنگه هرمز از طریق هماهنگی با نیروهای مسلح ایران» به مدت دو هفته «با در نظر گرفتن ملاحظات فنی» امکانپذیر خواهد بود. در این بیانیه به طرح ۱۵بندی ایالات متحده و طرح ۱۰بندی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده اما روشن نیست که کدامیک از آنها مبنای مذاکراتی خواهد بود که قرار است جمعه ۲۱ فروردین آغاز شود. نیویورکتایمز بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا در ایران مطابق با توافق آتشبس دو هفتهای متوقف شده است. رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که آتشبس در جنگ ایران با باز شدن تنگه هرمز آغاز خواهد شد. به گزارش این رسانه، قرار است دور اول مذاکرات بین واشینگتن و تهران روز جمعه ۲۱ فروردین در اسلام آباد برگزار شود. این تحولات، نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و یافتن راهحلی برای بحران موجود است.\شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دقایقی پس از اعلام خبر آتشبس موقت و مشروط از سوی ترامپ، با انتشار بیانیهای مدعی شد که ایالات متحده طرح ۱۰مادهای تهران را بهعنوان مبنای مذاکرات دو هفته آینده پذیرفته است و مذاکرات ۲۱ فروردین در اسلامآباد آغاز خواهد شد. در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در پست خود تاکید کرده بود که پذیرش آتشبس مشروط بر بازگشایی «کامل، فوری و امن تنگه هرمز» است، در این بیانیه به «عبور کنترلشده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران» بهعنوان اولین اصل این طرح ۱۰مادهای تهران اشاره شده است. دیگر شروط مطرح شده در این طرح «پایان جنگ علیه همه اجزای محور مقاومت، بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از تمامی پایگاه ها و نقاط استقرار در منطقه، ایجاد یک پروتکل عبور و مرور امن در تنگه هرمز به گونهای که تضمینکننده تسلط ایران طبق پروتکل توافق شده باشد، پرداخت کامل خسارت ایران مطابق برآوردها، رفع همه تحریمهای اولیه و ثانویه و قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت، آزاد شدن کلیه اموال و داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نهایتا تصویب همه این موارد در یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت» عنوان شده است. این بیانیه همچنین تاکید میکند که جمهوری اسلامی به مدت دو هفته و «صرفا بر مبنای اصول پذیرفتهشده» با آمریکا در اسلامآباد مذاکره خواهد کرد، اما این به معنای «خاتمه جنگ نیست». در ادامه آمده است: « ایران خاتمه جنگ را تنها زمانی خواهد پذیرفت که با توجه به پذیرش اصول مدنظر ایران در طرح ۱۰مادهای، جزئیات آن نیز در مذاکرات نهایی شود.» این شرایط و اعلامیهها، نشاندهنده پیچیدگی و ظرافتهای موجود در مذاکرات و تلاش برای رسیدن به توافقی است که منافع هر دو طرف را تامین کند
