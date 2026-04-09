آتشبس اعلام شده در جنگ میان آمریکا و ایران، قیمت نفت را کاهش داد، اما وابستگی شدید آسیا به انرژی خاورمیانه و عدم اطمینان از ثبات پایدار، نگرانیها را در مورد آینده بازار انرژی افزایش داده است. این گزارش به بررسی تأثیرات آتشبس بر بازارها، وضعیت ذخایر انرژی و چشمانداز آینده میپردازد.
آسیا به شدت به واردات انرژی از خاورمیانه وابسته است و جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز ، اختلالی جدی برای این قاره به شمار میرود. ۶۰ درصد نفت و ۸۰ درصد گاز وارداتی آسیا از خاورمیانه تامین میشود. آتشبس اعلام شده در جنگ میان آمریکا و ایران، باعث کاهش فوری قیمت نفت شد، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند که با توجه به آسیبهای وارده به اقتصاد جهانی در ۴۰ روز گذشته و عدم وجود چشمانداز روشن از ثبات پایدار در خلیج فارس ، بازگشت کامل اوضاع به شرایط قبل از جنگ، تقریباً غیرممکن است.
\واکنش بازارها به آتشبس، فوری و قابل توجه بود. پس از اعلام توافق آتشبس دو هفتهای که آرامش نسبی را به تنگه هرمز بازگرداند، این آبراه حیاتی که حدود یک پنجم محمولههای صادراتی نفت جهان را جابهجا میکند، بازارهای مالی را به جنبش درآورد. در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۹ فروردین، بازارهای شرق آسیا که زودتر از دیگر نقاط جهان باز میشوند، شاهد جهش شاخص سهام بورس توکیو و کاهش ۱۳ درصدی قیمت نفت برنت بودند که به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه رسید. معاملهگران، ریسکهای عرضه در کوتاهمدت را کمتر ارزیابی کردند. با این حال، با توجه به حل نشدن اختلافات سیاسی، همچنان نگرانیهایی وجود دارد. جسیکا گنائر، مدیر علمی مؤسسه سیاستگذاری عمومی دانشگاه نیو ساوت ولز در سیدنی استرالیا، در گفتوگو با رویترز، بدبینی خود را نسبت به این آتشبس ابراز کرد. او معتقد است که احتمال وقوع جنگ زمینی میان آمریکا و ایران همچنان وجود دارد. گنائر گفت: «وضعیت، شکننده است. این آتشبس ممکن است به توقف درگیریها منجر شود، اما بعید است که به توافق کاملی برسد که تمام خواستههای دو طرف را برآورده کند؛ زیرا دو طرف هنوز فاصله زیادی از یکدیگر دارند». وی افزود: «باید دید چه پیش خواهد آمد. نیروهای آمریکایی زیادی در منطقه حضور دارند. باید دید آیا ترامپ تصمیم به تشدید تنش با حضور نیروهای زمینی خواهد گرفت یا خیر. من این احتمال را رد نمیکنم، مگر اینکه شاهد خروج تفنگداران دریایی آمریکا از منطقه باشیم. در آن صورت، میتوان گفت که با یک آتشبس بلندمدتتر و پایدارتر مواجه هستیم».\توقف موقت درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز به صادرکنندگان خاورمیانه اجازه میدهد تا مقادیر قابل توجهی نفت که از زمان شروع جنگ در خلیج فارس متوقف شدهاند را صادر کنند و تا حدودی به بازارهای جهانی انرژی آرامش دهند. طبق دادههای شرکت تحلیلی کپلر، حدود ۱۳۰ میلیون بشکه نفت خام و ۴۶ میلیون بشکه فرآوردههای نفتی تصفیهشده، در حدود ۲۰۰ نفتکش در منطقه خلیج فارس منتظر عبور از تنگه هرمز هستند. همچنین ۱.۳ میلیون تن گاز طبیعی مایعشده نیز در کشتیها منتظر عبور امن از این تنگه هستند. ویلی والش، مدیرکل انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) در سنگاپور به خبرنگاران گفت که با وجود کاهش قیمت نفت خام، هزینههای سوخت جت به دلیل تأثیر بر پالایشگاهها همچنان بالا خواهد ماند. او گفت: «اگر تنگه هرمز دوباره باز شود و باز بماند، چندین ماه طول خواهد کشید تا به سطح عرضه پیشین بازگردیم. اعلام آتشبس اثرات اولیه دارد، اما بازگشت به شرایط مطلوب، زمانبر است». جنگ، کشورهای آسیایی را مجبور به کاهش تولید صنعتی و محدودیت مصرف سوخت کرده و برخی کشورها را به تجدیدنظر در سیاستهای سوختهای فسیلی واداشته است. شرکتهای هواپیمایی در سراسر آسیا، پروازهای خود را به دلیل افزایش قیمت سوخت جت کاهش دادهاند. این بحران پس از توقف صادرات سوخت جت توسط چین و تایلند و محدودیت صادرات از سوی کره جنوبی، تشدید شد. این جنگ، بار دیگر موضوع ذخیره استراتژیک نفت خام را به عنوان یک موضوع حیاتی مطرح کرد. مدیرکل انجمن بینالمللی حملونقل هوایی، با اشاره به این تجربیات، ابراز امیدواری کرد که کشورهای آسیایی در آینده بیشتر به امنیت انرژی خود توجه کنند. کارشناسان و شرکتهای تجاری معتقدند که با آتشبس اعلام شده، تأخیر در ارسال محمولهها ممکن است پایان یابد، اما این آتشبس نمیتواند مالکان کشتیها و شرکتهای بیمه را برای بازگشت به منطقه متقاعد کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بسیاری از مالکان کشتیها، با توجه به ماهیت شکننده و محدود این آتشبس، در ورود مجدد به منطقه احتیاط زیادی خواهند داشت، زیرا نگران هستند که کشتیها و خدمه در صورت از سرگیری درگیریها، دوباره گرفتار شوند. شرکت دانمارکی مرسک، یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی کانتینری جهان، اعلام کرد که آتشبس دو هفتهای میتواند فرصتهایی را برای کشتیها در تنگه هرمز ایجاد کند، اما هنوز امنیت کافی برای ازسرگیری عملیات عادی فراهم نمیکند
