آتش سوزی در پاساژ آلومینیوم تهران: حریق در مغازه تعمیر لوازم خانگی و سرایت به طبقات

سخنگوی آتش نشانی از وقوع آتش سوزی در پاساژ آلومینیوم تهران خبر داد. حریق که از یک مغازه تعمیر لوازم خانگی آغاز شده بود، به طبقات بالایی سرایت کرد اما خوشبختانه تلفات جانی نداشت. این حادثه بار دیگر بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در ساختمان های تجاری تاکید می کند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ، درباره وقوع آتش سوزی در یک ساختمان تجاری در تهران توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: ساعت ۰۵:۳۵ صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع آتش سوزی در یک ساختمان تجاری واقع در خیابان جمهوری به آتش نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند. ملکی افزود: این آتش سوزی از طبقه هفتم یک مجتمع تجاری در یک مغازه ۱۵ متری تعمیر لوازم خانگی آغاز شد و متاسفانه به طبقات بالایی سرایت کرد. خوشبختانه با تلاش سریع و به موقع آتش نشانان، حریق مهار و اطفا شد.

وی تاکید کرد: این حادثه خوشبختانه هیچ مصدوم و تلفات جانی در پی نداشت. مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی از آن است که ساختمان تجاری که صبح امروز دچار حریق شد، همان پاساژ آلومینیوم است. این پاساژ پیش از این نیز به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی، بارها مورد تذکر قرار گرفته بود و هشدارهایی در این خصوص صادر شده بود. این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به مسائل ایمنی در ساختمان های تجاری و اماکن عمومی را یادآور می شود و نشان می دهد که عدم توجه به این مسائل، می تواند منجر به بروز حوادث ناگوار و خسارات جبران ناپذیری شود. بررسی دقیق علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده در حال انجام است و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد. آتش نشانی همواره بر رعایت نکات ایمنی و تجهیز ساختمان ها به سیستم های اطفای حریق تاکید دارد و از شهروندان می خواهد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند. همچنین، مالکان و مدیران ساختمان های تجاری و اماکن عمومی موظفند تا نسبت به بازرسی های دوره ای و رفع نواقص احتمالی اقدام کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود. آتش سوزی در پاساژ آلومینیوم بار دیگر اهمیت آموزش های ایمنی و آمادگی در برابر حریق را برجسته می کند. آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه اطفای حریق، تخلیه اضطراری و استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی می تواند نقش بسزایی در کاهش خسارات جانی و مالی در مواقع بروز حوادث ایفا کند. سازمان آتش نشانی با برگزاری دوره های آموزشی و مانورهای عملیاتی، شهروندان را در این زمینه یاری می رساند و از آنها دعوت می کند تا با شرکت در این برنامه ها، سطح آگاهی خود را در زمینه ایمنی ارتقا دهند. پس از وقوع حادثه آتش سوزی، بررسی های اولیه نشان می دهد که به علت قدیمی بودن تاسیسات و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، سرعت گسترش آتش بسیار زیاد بوده است. این امر اهمیت نوسازی و بهسازی ساختمان های قدیمی و همچنین نظارت دقیق بر اجرای استانداردهای ایمنی در ساخت و سازهای جدید را دوچندان می کند. همچنین، گزارش های اولیه حاکی از آن است که مواد قابل اشتعال موجود در مغازه تعمیر لوازم خانگی، به گسترش سریع آتش کمک کرده است. این موضوع لزوم رعایت احتیاط های لازم در نگهداری و استفاده از مواد خطرناک و قابل اشتعال را یادآور می شود. آتش سوزی های این چنینی می تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر خسارات مستقیم ناشی از آتش سوزی، تعطیلی موقت یا دائم واحدهای تجاری، کاهش فعالیت های اقتصادی و بیکاری افراد را نیز به دنبال دارد. بنابراین، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سرمایه گذاری در ایمنی ساختمان ها، می تواند از بروز این پیامدها جلوگیری کند و به حفظ و پایداری اقتصاد شهری کمک نماید. گزارش های تکمیلی متعاقبا از سوی سازمان آتش نشانی و مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد





آتش سوزی پاساژ آلومینیوم تهران آتش نشانی ایمنی حریق ساختمان تجاری خیابان جمهوری

