آبگرفتگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شهرک صنعتی در پی سیلاب

سیلاب ناشی از بارش‌های شدید، آبگرفتگی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شهرک صنعتی را به دنبال داشت. جزئیات خسارات و پاسخ دستگاه‌های امدادی در این رویداد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از ورود رواناب‌های ناشی از بارش‌های شدید به بخش‌هایی از دانشگاه علوم پزشکی و شهرک صنعتی این شهر خبر داد. مصطفی خاتمی افزود که رواناب‌های جاری شده در محدوده دانشگاه موجب آبگرفتگی تاسیسات زیرزمینی، کلاس‌های آموزشی و آزمایشگاه‌ها شده است و عملیات تخلیه آب بلافاصله برای حفاظت از تجهیزات حساس آغاز شد.

چگونگی وقوع سیلاب و تاثیر بر زیرساخت‌ها

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این رویداد در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های قابل ملاحظه رخ داد. بعدازظهر امروز بارندگی شدید و رگباری در شهرستان‌های مهدی‌شهر و شرق شهر سمنان آغاز شد که در برخی مناطق به جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر و محورهای ارتباطی منجر گردید.

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خاتمی با اشاره به وقوع سیلاب در محدوده دانشگاه‌ علوم‌پزشکی در شرق شهر سمنان گفت که بارش‌های شدید در بالادست و حدفاصل دانشگاه سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان موجب شکل‌گیری جریان سیلاب شد. به دلیل ظرفیت ناکافی برخی سازه‌های آب‌گذر و پل‌ها، برای مدت کوتاهی آب به سطح محور ارتباطی در محدوده پل شهرک صنعتی سمنان رسید.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد رواناب‌های سرازیرشده از بالادست به دلیل اجرا نشدن دیوارهای حفاظتی مورد وارد محوطه دانشگاه علوم پزشکی سمنان شدند و بخش‌هایی از تاسیسات زیرزمینی، کلاس‌های آموزشی و آزمایشگاه‌های این دانشگاه را دچار آبگرفتگی کردند. نیروهای آتش‌نشانی سمنان و جمعیت هلال احمر با استفاده از تجهیزات و پمپ‌های موجود برای تخلیه آب از بخش‌های آسیب‌دیده اقدام کردند.

وضعیت در شهرستان مهدی‌شهر و درجزین

در شهرستان مهدی‌شهر نیز بخشی از تاسیسات شهری در درجزین بر اثر جریان سیلاب دچار آسیب شدند. در شهر درجزین، جاری شدن سیلاب موجب آبگرفتگی پل ورودی شهر و محور اصلی شد که منجر به آسیب دیدن یک دستگاه خودرو گردید.

این حادثه منجر به مصدومیت جزئی دو نفر از سرنشینان خودرو شد که برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند. حضور نیروهای جمعیت هلال احمر، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران همراه با پیگیری میدانی فرمانداران سمنان و مهدی‌شهر باعث مدیریت شرایط و رفع مشکل در این محدوده شد.

اقدامات اضطراری و هشدارهای مدیریتی

با توجه به قطع برق دانشگاه، برای جلوگیری از آسیب احتمالی به تجهیزات و تاسیسات حساس، اقدامات لازم برای تامین مولد برق اضطراری نیز انجام شد. خاتمی تاکید کرد که نیروها برای تخلیه آب و انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از تجهیزات حساس، بلافاصله در دستور کار قرار گرفتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو و بارش‌های رگباری اضافه کرد که علاوه بر مردم، دستگاه‌های اجرایی نیز باید مخاطرات سیلاب را جدی بگیرند. وی بیان کرد که مجموعه‌هایی که ساختمان‌ها، تاسیسات و زیرساخت‌های آنها در معرض خطر قرار دارد، باید مطابق ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، برای بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام کنند.

توپوگرافی استان و آمادگی در برابر ال‌نینو

وی حفاظت اصولی از تاسیسات و زیرساخت‌ها را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت که اقدامات حفاظتی باید با رعایت ضوابط فنی و براساس نظر دستگاه‌های تخصصی و متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت آب منطقه‌ای انجام شود. اجرای اقدامات حفاظتی نباید به گونه‌ای باشد که با تغییر مسیر جریان آب یا ایجاد موانع غیراصولی، خطر و خسارت بیشتری برای مناطق دیگر در پایین‌دست ایجاد کند.

استان سمنان با توجه به گستره وسیع مناطق کوهستانی و ارتفاعات شمالی و قرارگرفتن بخش‌هایی از آن در دامنه‌های جنوبی البرز، از جمله مناطقی است که بارش‌های شدید و ناگهانی می‌تواند در آن پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد. طی حدود ۶ ماه گذشته، اقدامات مختلفی از جمله برگزاری نشست‌های تخصصی و مانورهای آمادگی برای مقابله با مخاطرات سیلاب برگزار شد.