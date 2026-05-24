بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به لزوم کاهش مصرف آب و هشدار نسبت به افزایش ۳۰۰ میلیون لیتری مصرف آب پایتخت با آغاز به کار کولرها، بر لزوم مشارکت همگانی در مدیریت مصرف آب تأکید کرد.

بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران، با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی و برنامه‌های مدیریت مصرف، بر لزوم عبور از خشکسالی با مشارکت همگانی تأکید کرد. وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مراجع ذی‌صلاح، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به نصب ادوات کاهنده و رعایت الگوی مصرف هستند. عملکرد ادارات از طریق قبض آب و بازدیدهای سرزده سازمان بازرسی کل استان تهران ارزیابی خواهد شد.

کنترل نشتی‌ها، عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری و شست‌وشو، و خاموشی آب‌نماها از الزامات قطعی ادارات است. بخشی ادامه داد: با وجود بهبود نسبی بارش‌ها در سال جاری، آثار ۵ سال خشکسالی متوالی همچنان بر سفره‌های آب زیرزمینی سنگینی می‌کند. اکنون زمان گذر از صرفه‌جویی صرف و رسیدن به مصرف «منصفانه و هوشمندانه» است.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به همراهی مردم در سال گذشته گفت: سرانه مصرف شبانه‌روز در تهران از ۲۲۰ به ۱۹۵ لیتر رسید؛ با این حال تا رسیدن به الگوی مطلوب (۱۳۰ لیتر) همچنان ۶۵ لیتر فاصله داریم. نصب تجهیزات کاهنده می‌تواند مصرف را ۳۰ درصد و مبلغ قبض را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

کولرهای آبی؛ چالش بزرگ فصل گرماوی افزود: با ورود سه میلیون کولر آبی به مدار، روزانه ۳۰۰ میلیون لیتر (۳۰۰ هزار مترمکعب) به مصرف آب تهران افزوده می‌شود. سرویس کولرها، نشت‌گیری، تنظیم شناور و نصب سایبان می‌تواند مانع هدررفت میلیون‌ها لیتر آب در مقیاس شهری شود.

بهنام بخشی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد امسال آبفای تهران در حوزه اطلاع‌رسانی از «هشدارمحوری» به سمت «جلب مشارکت اجتماعی» تغییر کرده و تلاش شبانه‌روزی مجموعه بر این است تا با تداوم همدلی مردم و دستگاه‌ها، تابستان و پاییز پیش‌رو بدون افت فشار یا تنش آبی سپری شود





