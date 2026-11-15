آبان ۱۳۹۸ و بازخوانی ادبیات: از اعتراض تا روایت فرودستان

بررسی تاثیر آبان ۱۳۹۸ بر ادبیات ایران و نحوه بازنمایی زندگی گروه‌های کم‌برخوردار در کنار خانواده‌های دادخواه.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تنها یک پدیده سیاسی نبود، بلکه پرسشی بنیادین را پیش روی ادبیات معاصر ایران قرار داد. هفتمین سالگرد این رویداد، ضرورت بازنگری در جایگاه شخصیت‌های فرودست در داستان‌نویسی را آشکار می‌سازد.

تحلیل جایگاه فرودستان در ادبیات داستانی

جامعه ایران در دهه اخیر با موج‌های متوالی اعتراضات از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۴ مواجه شده است. این وقایع در حافظه جمعی پیوند خورده‌اند اما تاثیر آن‌ها بر ادبیات فراتر از شمار کتاب‌هاست. دگرگونی زمانی رخ می‌دهد که جنبش‌ها شخصیت‌های تازه وارد داستان کنند.

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در دهه‌های چهل و پنجاه، طبقه اجتماعی جایگاهی برجسته در داستان‌نویسی داشت. علی‌اشرف درویشیان در "آبشوران" به فقر شهری پرداخت و احمد محمود در "همسایه‌ها" مناسبات طبقاتی را روایت کرد. غلامحسین ساعدی نیز به جهان گروه‌های محروم توجه نشان داد.

حضور فرودستان در ادبیات متعهد لزوماً به معنای بازنمایی مستقل تجربه آنان نبود. گاهی کارگران و دهقانان حامل آرمان‌های سیاسی نویسنده می‌شدند. با این حال، فقر و نابرابری در مرکز توجه نویسندگان آن دوران قرار داشت.

چالش‌های معیشتی و روایت زندگی گروه‌های کم‌برخوردار

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ جرقه اعتراضات شد. اما فشار معیشتی و نابرابری اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نارضایتی‌ها داشتند. این رویدادها نشان دادند که نمی‌توان همه معترضان را به یک طبقه اجتماعی محدود کرد.

مسئله مهم این است که ادبیات ایران تا چه اندازه توانسته زندگی گروه‌های کم‌برخوردار را مستقل از لحظه اعتراض روایت کند. کارگر یا ساکن محله محروم باید پیش از کشته شدن، دارای زندگی، آرزوها و شکست‌های خاص خود باشد.

کمرنگ‌بودن برخی تجربه‌های اجتماعی صرفاً به انتخاب نویسندگان مربوط نیست. سانسور، ضعف نقد مستقل و دشواری‌های اقتصادی بر شکل‌گیری جهان داستانی تاثیر دارند. سانسور گاهی پیش از نوشتن، موضوع یا شخصیتی را از ذهن نویسنده کنار می‌زند.

تحول جایگاه روایتگران و نقش خانواده‌های دادخواه

واکنش به آبان تنها در گزارش‌های خبری باقی نمانده است. تلاش‌هایی برای ثبت این تجربه در قالب‌های ادبی صورت گرفته است. اما اتفاق مهم‌تری بیرون از فضای معمول نشر رخ داده است. خانواده‌های دادخواه خود به روایتگران تاریخ تبدیل شده‌اند.

آن‌ها با انتشار تصاویر و گردآوری اسناد در برابر فراموشی ایستاده‌اند. در این روایت‌ها، جان‌باخته تنها یک نام در فهرست قربانیان نیست. او انسانی با خاطرات کودکی و روابط خانوادگی است که گزارش‌های سیاسی قادر به بازنمایی آن نیستند.

تجربه خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین نیز از همین منظر اهمیت دارد. سرنگونی این هواپیما در دی ۱۳۹۸ رویدادی متفاوت بود اما تلاش برای حفظ خاطرات نشان داد چگونه سوگ خصوصی به کنشی عمومی تبدیل می‌شود.

نابرابری در دسترسی به رسانه و فراروایت تاریخی

خاطره و اسناد دادخواهی لزوماً اثر ادبی نیستند اما منابع ارزشمندی برای آینده‌اند. این روایت‌ها بخشی از زندگی انسان‌هایی را حفظ می‌کنند که در گزارش‌های رسمی اغلب تنها در لحظه مرگ حضور دارند. این اسناد می‌توانند پشتوانه آفرینش ادبی باشند.

نابرابری اجتماعی حتی بر امکان ثبت خاطرات نیز سایه می‌اندازد. همه خانواده‌ها به رسانه و ناشر دسترسی یکسان ندارند. خاطرات برخی به کتاب تبدیل می‌شود و تجربه دیگران در گفت‌وگوهای شفاهی باقی می‌ماند.

نابرابری تنها بر سرنوشت انسان‌ها اثر نمی‌گذارد بلکه بر اینکه روایت چه کسانی در تاریخ باقی بماند تاثیر می‌گذارد. این چالش نشان می‌دهد که ساختار اجتماعی تولید ادبیات نیز در این فرآیند نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.