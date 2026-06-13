کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که حیات‌وحش و اکوسیستم‌های naturales در طول جنگ قربانیان کمتر دیده‌شده‌ای هستند. با وجود تمرکز افکار عمومی بر خسارت‌های انسانی، تلفات مستقیم و غیرمستقیم در میان گونه‌های جانوری از آهو تا پرندگان و حشرات در حال افزایش است.并入 آلودگی صوتی و shock انفجارها سلامت جسمی و روانی حیوانات را تهدید کرده و شرایط را برای تضعیف سیستم ایمنی، کاهش زادآوری و حتی مرگ ایجاد می‌کند.巴士 حوزه‌های طبیعی و باغ‌وحش‌ها شواهد واضحي از این آسیب‌ها ارائه می‌دهند، در حالی که نبود گزارش‌های رسمی به معنای نبود خسارت نیست. کارشناسان بر مستندسازی دقیق خسارات، پایش جمعیت گونه‌ها و احیای زیستگاه‌ها به عنوان بخشی ضروری از مدیریت پسابحران تأکید می‌کنند.

با توجه به جلب توجه افکار عمومی به خسارت‌های انسانی در روزهای جنگ و درگیری‌های نظامی، کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که یکی از قربانیان کمتر دیده‌شده این منازعات، حیات‌وحش و اکوسیستم ‌های طبیعی است.

معصومه صفایی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرده است که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، حداقل ۲۵ رأس آهو در جزیره خارک به دلیل حملات اخیر تلف شده‌اند که تنها مربوط به مناطق غیرنظامی است و تلفات واقعی بیشتر از این رقم است. اما آسیب‌های ناشی از جنگ به حیات‌وحش تنها به تلفات مستقیم محدود نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شوک ناشی از انفجارها و آلودگی صوتی شدید می‌تواند اثرات منفی عمیقی بر سلامت جسمی و روانی حیوانات داشته باشد. باغ پرندگان لویزان در تهران نمونه‌ای بارز از این آسیب‌هاست. طبق بیان صفایی، در جریان حملات و انفجارهای اطراف این مجموعه، برخی پرندگان به دلیل استرس شدید و وحشت ناشی از صداهای بلند، کنترل رفتار خود را از دست داده و با برخورد به دیواره قفس‌ها دچار آسیب یا تلف شده‌اند.

اگرچه آمار دقیقی از تعداد تلفات این مجموعه هنوز منتشر نشده، اما مسئولان محیط‌زیست تأکید می‌کنند که شرایط ایجاد شده فشار روانی سنگینی بر گونه‌های نگهداری‌شده وارد کرده است. همچنین گزارش‌هایی از یک مرکز نگهداری حیات‌وحش در استان البرز Shepherd از افزایش تنش رفتاری و وقوع تلفات محدود در میان برخی گونه‌ها خبر داده شده است.

در مناطق طبیعی نیز اگرچه تاکنون گزارشی رسمی از تلفات گسترده گونه‌های بزرگ‌جثه مانند کل، بز، قوچ، میش یا گوشتخواران بزرگ ثبت نشده، اما کارشناسان معتقدند غیبت گزارش به معنای عدم وجود خسارت نیست. بسیاری از حیوانات در شرایط بحران به مناطق دورتر پناه می‌برند یا در زیستگاه‌های دشواررselected مخفی می‌شوند و همین امر ارزیابی دقیق خسارت را با مشکل مواجه می‌کند. از سوی دیگر، گونه‌های کوچک‌تر بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

حشرات، جوندگان، خزندگان و جانورانی که در لایه‌های سطحی خاک یا زیر زمین زندگی می‌کنند، در برابر موج انفجار و تخریب زیستگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند. همچنین پرندگان لانه‌ساز روی زمین یا درختان و حتی پوشش‌های گیاهی مناطق درگیر نیز خسارت‌های قابل توجهی را تجربه می‌کنند. شیوا روستایی، پژوهشگر و کارشناس محیط‌زیست، بیان می‌کند که در بسیاری از موارد، آثار غیرمستقیم جنگ بسیار گسترده‌تر از تلفات مستقیم است.

انفجارها و آلودگی صوتی شدید باعث افزایش ترشح هورمون‌های استرس در بدن حیوانات می‌شوند. این حالت می‌تواند سیستم ایمنی را تضعیف کرده و زمینه‌ساز بیماری، کاهش زادآوری و حتی مرگ جانوران شود. ادامه می‌دهد که مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که حیوانات در مناطق جنگی با اختلال در الگوهای مهاجرت، تغذیه و تولیدمِل مواجه می‌شوند. در برخی گونه‌ها سقط جنین افزایش می‌یابد و در برخی دیگر رفتارهای تهاجمی یا علائم افسردگی مشاهده می‌شود.

کارشناسان تأکید دارند که حیات‌وحش بخشی از سرمایه ملی و امنیت زیستی کشور محسوب می‌شود. بنابراین، مستندسازی خسارات، پایش مستمر جمعیت گونه‌ها و اجرای برنامه‌های احیای زیستگاه‌ها باید به بخشی جدایی‌ناپذیر مدیریت پسابحران تبدیل شود. این رویکرد نه تنها به بازسازی محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه از reforming aftershocks برای گونه‌های آسیب‌دیده جلوگیری کرده و تداوم تعادل اکولوژیک را تضمین می‌نماید.

نادیده گرفتن این پیامدها می‌تواند به کاهش biodiversity و ایجاد خلل در زنجیره غذایی منجر شود که در بلندمدت تأثیراتش فراتر از خسارات فوری جنگ خواهد بود. بنابراین، must高度重视 محافظت از حیات‌وحش و اکوسیستم‌ها در شرایط بحران به عنوان یک اولویت ملی





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