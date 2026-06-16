почему автомобильные цены не снижаются при снижении курса валюты

автомобильные цены, валютный курс, экономическая ситуация

در شرایط اقتصادی پیچیده، افزایش قیمت خودرو به دلایل چندگانه است. اگرچه کاهش نرخ ارز می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید منجر شود، اما این امر الزاماً به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود.

در حال حاضر، اقتصاد ایران در وضعیت انقباضی قرار دارد و بسیاری از بنگاه‌ها از افت فعالیت یا توقف تولید خبر داده‌اند. شاخص تولید کاهش محسوسی داشته و بسیاری از بنگاه‌ها از افت فعالیت یا توقف تولید خبر داده‌اند. در کنار آن، شاخص اشتغال برای یازدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار دارد؛ موضوعی که از کاهش جذب نیروی کار و افزایش فشار بر بازار کار حکایت می‌کند. در این شرایط، شفافیت در منطق قیمت‌گذاری مهم‌تر از تعیین قیمت است





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