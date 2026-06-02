haraalateshaei orsayi dar ukrayn: 18 kashteh va dah-ha zaxmi

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مقامات اوکراینی امروز سهشنبه اعلام کردند که در حملات موشکی و پهپادی روسیه در سراسر این کشور، حداقل ۱۸ تن کشته و دهها تن دیگر زخمی شدهاند.
این حملات پس از هشدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره آمادهسازی مسکو برای یک عملیات بزرگ صورت گرفته است. نیروی هوایی کییف گزارش داد که روسیه در شب گذشته ۶۵۶ پهپاد و ۷۳ موشک را در جهت اوکراین رها کرده است. اهداف اصلی این حمله شامل پایتخت کییف، شهر مرکزی دنیپرو و شهرهای شرقی پولتاوا، خارکیف و زاپروژیا بوده است.
زلنسکی همچنین تأکید کرد که اوکراین برای دفاع در برابر این نوع حملات به سیستمهای موشکی پاتریوت ساخت آمریکا نیاز فوری دارد. این در حالی است که گزارشهای دیگر درباره تلفات انسانی و خسارات徳 subsidiariEZسنجههای عملیات نظامی روسیه در_formatهای مختلف در حال تحویل است
Ukrayn Rwsya Zlnsky Hrtlatshaei Mushy Papad Patriyut
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